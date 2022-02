Acompanhe: SPACEX LANÇARÁ 49 SATÉLITES STARLINK NESTA SEGUNDA-FEIRA (21)

A SpaceX lançará 49 satélites da Starlink e vai pousar o foguete de retorno nesta segunda-feira (21). Um Falcon 9 de dois estágios está programado para decolar da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, às 11h44 no horário de Brasília. A transmissão oficial começará cerca de 15 minutos antes do lançamento.

O plano inclui um pouso de foguete cerca de nove minutos após a decolagem. O primeiro estágio do Falcon 9 voltará à Terra para um pouso vertical no drone da SpaceX A Shortfall of Gravitas, que estará estacionado no Oceano Atlântico a algumas centenas de quilômetros de distância da costa da Flórida.

A SpaceX inicialmente planejava lançar a missão no domingo, mas atrasou um dia devido ao mau tempo para a recuperação do foguete. O lançamento desta segunda vai marcar o 11º lançamento e pouso deste primeiro estágio do Falcon 9 em partícula. Isso iguala o recorde de reutilização da SpaceX, que foi estabelecido por um núcleo diferente do Falcon 9 durante um lançamento da Starlink em dezembro.

A SpaceX já lançou três grandes lotes de Starlink este ano – dois em janeiro e um no dia 3 de fevereiro. A missão mais recente teve sérios problemas por causa de uma erupção solar, que desencadeou uma tempestade geomagnética aqui na Terra.

Essa tempestade aumentou a densidade atmosférica, aumentando o arrasto nos satélites Starlink recém-lançados. Como resultado, 40 das 49 naves espaciais caíram de volta à Terra.

A SpaceX já lançou cerca de 2.100 satélites Starlink, mas a empresa está longe de terminar. A companhia de Elon Musk tem aprovação para lançar 12.000 naves Starlink e solicitou permissão de um regulador internacional para mais 30.000 equipamentos.