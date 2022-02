Brazil: COZINHA DO AMANHÃ 2022 RETOMA CURSOS PRESENCIAIS EM CINCO UNIDADES PELO PAÍS

O curso de Capacitação Profissional em Gastronomia Social do Instituto Capim Santo, Cozinha do Amanhã retoma sua atividade em suas cozinhas-escola, após dois anos sem aulas presenciais em consequência da pandemia da Covid-19.

A partir de março deste ano, o Cozinha do Amanhã volta com as aulas presenciais nas cinco escolas localizadas: Itacaré e Trancoso localizadas no litoral sul da Bahia, Parque da Rocinha, no Rio de Janeiro e São Paulo/capital e Barra do Sahy localizada no litoral norte de São Paulo, que já impactou mais de 1500 pessoas ao longo dos últimos 12 anos de existência do Instituto Capim Santo – ICS.

Com capacitação profissionalizante na área de gastronomia, o curso se baseia em três pilares: gastronomia brasileira, técnicas internacionais e cozinha sustentável. Dessa forma, o Cozinha do Amanhã oferece às pessoas em situação de vulnerabilidade social, a possibilidade de geração de emprego e renda, além de oportunidades por meio da economia criativa, com cursos voltados à empregabilidade e desenvolvimento humano.

AULAS E CERTIFICAÇÕES

O curso tem previsão de duração de quatro meses, com carga horária de 200h, incluindo aulas práticas e teóricas, vídeo aulas, estágio, visita técnica e voluntariado. Ao final, todos recebem certificado como auxiliar de cozinha e acesso a Closeer, plataforma parceira que conectará os alunos Às empresas do ramo da alimentação, como restaurantes e hotéis. Aqueles que se destacarem vão receber, além do certificado, uma carta de recomendação da fundadora do Instituto, a Chef Morena Leite.

Como explica o presidente do Instituto Capim Santo, Luccio Oliveira, ao longo de 2020 e 2021, com as escolas fechadas, o apoio de professores, ex-alunos, amigos e patrocinadores, permitiu ao ICS produzir mais de 200 mil quentinhas para população em vulnerabilidade. Segundo Oliveira, a saudade das aulas presenciais era enorme.

AULAS EXCLUSIVAS PARA MULHERES

Ainda em 2022, o curso contará com uma turma em São Paulo exclusiva para mulheres atendidas pela ONG Bem Querer Mulher, a qual atua na prevenção e combate à violência contra as mulheres. A aula inaugural será realizada no dia 08 de março (Dia Internacional da Mulher) e contará com a presença da Chef Morena Leite.

COMO PARTICIPAR?

A partir de 17/02 haverá inscrição online ou presencial.

Site: institutocapimsanto.org.br/cursos/

Seleção – semana de 22/02

Início das aulas – semana de 07/03.

. Aulas em Itacaré e Trancoso, em parceria com o Instituto Localiza – turma de 25 alunos.

. Aula no Rio na Biblioteca Parque da Rocinha em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do RJ – turma de 25 alunos.

. Aula na Barra da Sahy (em parceria com a ONG Verdescola) – turma de 25 alunos.

. Aula em São Paulo (em parceria com a ONG André Franco Vive e Bem Querer Mulher) duas turmas de 20 alunos.

Instituto Capim Santo tem mais de 12 anos de atuação e mais de 1500 pessoas formadas, tendo capacitado jovens não só em técnicas gastronômicas, mas no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes.