Ecologia: MUDANÇA CLIMÁTICA AUMENTA O RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

A cada ano , entre 2002 e 2016, uma média de cerca de 423 milhões de hectares ou 4,23 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre da Terra – uma área do tamanho de toda a União Europeia – queimava, tornando-se mais comum em ecossistemas mistos de floresta e savana. Estima-se que 67% da área global anual queimada por todos os tipos de incêndios, incluindo incêndios florestais, estava no continente africano.

Prevê -se que as condições climáticas perigosas de incêndios florestais se tornem mais frequentes e intensas e durem mais, inclusive em áreas anteriormente não afetadas por incêndios. Incêndios florestais extremamente intensos podem desencadear tempestades em calhas de fumaça que agravam os incêndios por meio de velocidades erráticas do vento e geram raios que acendem outros incêndios muito além da frente do fogo, um ciclo de feedback perigoso.

Isso se deve às mudanças climáticas, incluindo temperaturas mais quentes e condições mais secas com secas mais frequentes . A mudança no uso da terra é outro fator de risco, incluindo a extração comercial de madeira e o desmatamento para fazendas, pastagens e cidades em expansão. Outra causa para a proliferação de incêndios florestais é a supressão agressiva do fogo natural, que é essencial em alguns sistemas naturais para limitar a quantidade de material combustível, e políticas inadequadas de manejo do fogo que excluem as práticas tradicionais de manejo do fogo e o conhecimento indígena.

Os efeitos de longo prazo na saúde humana vão além daqueles que combatem incêndios florestais , evacuados ou que sofrem perdas . Fumaça e material particulado de incêndios florestais trazem consequências significativas para a saúde em assentamentos a favor do vento, às vezes a milhares de quilômetros da fonte , com impactos muitas vezes exacerbados entre aqueles com doenças preexistentes, mulheres, crianças, idosos e pobres. As mudanças nos regimes de fogo também devem levar à perda maciça de biodiversidade, colocando em risco mais de 4.400 espécies terrestres e de água doce .

Os incêndios florestais geram carbono negro e outros poluentes que podem afetar fontes de água, aumentar o derretimento de geleiras, causar deslizamentos de terra e proliferação de algas em grande escala nos oceanos e transformar sumidouros de carbono, como florestas tropicais, em fontes de carbono.