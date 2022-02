Entenda: POR QUE PATINADORES ARTÍSTICOS NÃO FICAM TONTOS DURANTE COMPETIÇÕES

Os melhores patinadores artísticos giram em velocidades tão incrivelmente rápidas – até seis voltas por segundo – que podem fazer até os espectadores se sentirem um pouco tontos.

Os espectadores curiosos dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim querem saber o porquê. “Como os patinadores artísticos não ficam tontos?” foi uma das principais pesquisas do Google na última semana.

Então, como esses atletas fazem esses movimentos de girar a cabeça sem cair?

Os patinadores artísticos ficam tontos?

Nem tanto, porque aprenderam a minimizá-lo.

Embora ocasionalmente caiam ao aterrissar, os patinadores artísticos geralmente giram pelo ar sem perder o equilíbrio. Isso porque eles condicionaram seus corpos e cérebros para anular essa sensação vertiginosa, dizem os especialistas.

A patinadora artística americana Mirai Nagasu, que ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul em 2018, diz que sente as rotações, mas aprendeu a centralizar seu foco ao longo dos anos.

“Acho que temos uma habilidade aprendida contra o impulso que nos atinge enquanto estamos girando”, diz ela.

Hanyu Yuzur, um dos nomes mais proeminentes na patinação artística em Pequim 2022 / Comitê Olímpico Internacional

Kathleen Cullen, professora de engenharia biomédica da Universidade Johns Hopkins, tem uma resposta mais científica. Ela estuda o sistema vestibular, responsável pelo nosso senso de equilíbrio e movimento, e diz que girar sem tropeçar por causa da tontura é uma arte aperfeiçoada com o tempo.

No início de suas carreiras, patinadores e outros atletas ficam tontos quando giram, diz Cullen. Mas, em última análise, eles treinam seus cérebros para interpretar melhor esse sentimento.

“Há uma coisa fundamental realmente profunda que acontece no cérebro de pessoas como dançarinos ou patinadores durante muito treino. E isso é basicamente uma mudança na maneira como o cérebro processa informações”, diz Cullen.

“Quando você gira, está ativando os canais semicirculares, sensores de rotação. Eles estão cheios de fluido e estão sentindo sua rotação. Mas, quando você para, o fluido tem inércia e tende a continuar a se mover, obtendo uma falsa sensação de movimento.”

Ao longo de anos de treinamento, os cérebros dos patinadores artísticos se adaptaram e aprenderam a ignorar esse erro, diz ela.

“Isso é feito ao longo do tempo com cada sessão de prática, dia a dia, à medida que o cérebro compara suas expectativas com o que está realmente extraindo de seus receptores sensoriais”.

Madison Hubbell e Zachary Donohue, dos Estados Unidos patinam no dia 10 dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 14 de fevereiro de 2022

Resumindo, Cullen diz, a maioria das pessoas sente que o mundo ainda está girando mesmo depois que elas param de girar. Mas atletas olímpicos, e patinadores em particular, geralmente não o fazem porque seus cérebros mudaram para suprimir o sentimento.

Os atletas também aprendem maneiras de reduzir a tontura. Por exemplo, focar em uma referência fixa ou objeto estacionário minimiza a tontura e a perda de equilíbrio.

“Bailarinos muitas vezes giram a cabeça durante cada giro para fixar uma referência visual. Da mesma forma, no final do giro, os atletas fixam seus olhos em um ponto específico na parede para fornecer uma referência fixa”, diz Cullen.

O cérebro e o ouvido interno estão em constante comunicação com o corpo e entre si para alcançar o equilíbrio, diz Brigid Dwyer, professora assistente de neurologia da Escola de Medicina da Universidade de Boston.

“Para a maioria das pessoas, no entanto, a tontura é apenas um problema potencial durante atividades mais rápidas e vigorosas”, diz Dwyer. “Incrivelmente, quando necessário, nossos cérebros podem ser solicitados ao longo do tempo para lidar melhor com as tarefas vertiginosas que encontramos”.

Patinadora russa Kamila Valieva treina durante a Olimpíada de Inverno Pequim 2022

Por que alguns patinadores artísticos usam meia-calça sobre os patins?

Nagasu diz que tudo se resume a uma escolha pessoal.

Algumas pessoas usam meia-calça sobre as botas se as botas estiverem desgastadas, diz ela. Outros, como Courtney Hicks, medalhista de ouro no Clássico Internacional de Patinação Artística dos EUA em 2013, dizem que usar meia-calça sobre botas ajuda a alongar a aparência de suas pernas.

Mas as tendências mudaram nos últimos anos, com muitos patinadores optando por usar calças justas que mostram suas botas, diz Nagasu.

O que é a área de ‘beijar e chorar’?

Após o programa, os patinadores artísticos esperam por suas pontuações na área de rinque apropriadamente chamada de “beijar e chorar”. Aqui, os espectadores vislumbram os atletas em um de seus momentos mais tensos.

Muitos patinadores artísticos comemoram com beijos com seus treinadores – embora não tanto na pandemia, pois muitas vezes são mascarados – ou se dissolvem em lágrimas de decepção.

“É para ser um trocadilho. Ou você dá beijos sobre o quão feliz é sua pontuação ou é tão ruim que você literalmente chora”, diz Nagasu.

Kaori Sakamoto, do Japão, reage após ouvir sua pontuação durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022

Por que alguns patinadores artísticos usam luvas?

Os patinadores podem facilmente levar um tombo. E bater no gelo em alta velocidade não é divertido.

“O gelo pode ser áspero quando você está caindo, especialmente quando você está considerando a altura em que caímos e o momento de nossas rotações”, diz Nagasu.

As luvas também mantêm as mãos dos patinadores aquecidas durante a competição.

Em um esporte altamente competitivo, onde a menor vantagem pode fazer a diferença, muitos atletas não estão deixando nada ao acaso.