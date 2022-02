O VERDADEIRO DESCANSO

“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês” (Mateus 11:28).

Muitas pessoas fazem uso de calmantes devido ao stress e ao cansaço mental. Dentro da recomendação médica não há problema no uso desses medicamentos. Mas às vezes o desgaste vai além do físico e mental, é um cansaço na alma. Nesses casos o remédio não tem eficácia.

Existe o ‘Remédio dos remédios’: Jesus Cristo! A Sua palavra não tem prescrição médica e pode ser utilizada em todas situações das nossas vidas.

Jesus nos acolhe da maneira em que nos encontramos. Podemos estar cansados e exaustos, quem recorre a Ele alcança refrigério.

Jesus é o remédio para nossa alma, Ele venceu o mundo e carregou o peso que ninguém poderia carregar. Com Jesus o fardo se torna leve. Com Ele podemos acalmar a nossa mente de pressões que no fim das contas só têm uma finalidade, nos afastar do caminho do Senhor.

Recorra à paz e à segurança que está em Jesus Cristo: “Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança” (Salmos 4:8).

Temos que colocar no nosso entendimento que Deus nos mantém em segurança. Manter a convicção sobre o que Deus nos colocou é um exercício de fé, por isso devemos nos alimentar da Palavra de Deus.

Descanse no Senhor:

– Procure reservar uma parte do seu dia para meditar na palavra de Deus. Esse pequeno momento será um grande alívio nas pressões do dia a dia.

– Coloque diante de Deus o que você sente. Ele quer um relacionamento verdadeiro, coloque seu cansaço diante de dele e deposite nele a sua esperança.

– Elevando a nossa mente à Deus os problemas se tornam menores, não há nada que não possa ser resolvido por Ele. Creia!

OREMOS: Senhor Jesus, ando cansado e preciso de descanso. Meu refúgio está em Ti Senhor! Tu acalmas o mar bravio e não há peso que não possas suportar. Tua palavra me conforta. Tranquiliza o meu coração. Em nome de Jesus, amém!

(Com Bíblia OnLine)