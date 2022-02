Coluna Caio Gottlieb: O DOM SURGE NA PAISAGEM

Idealizado pelo grupo WNBC com a assessoria técnica de especialistas que assinam alguns dos principais complexos do gênero existentes no país, o DOM Medical Center vai agregar consultórios, clínicas, centro cirúrgico de baixa e média complexidade e serviços de exames laboratoriais e de diagnóstico em um prédio com mais de 35 mil m² de área construída, maior, por exemplo, que o shopping JL.

Recepcionados no último sábado (19) com um café da manhã no espaço do futuro hall de entrada, que terá um majestoso pé direito de 12 metros, superior ao saguão do aeroporto da cidade, os proprietários que já adquiriram unidades na edificação puderam ver de perto o atual estágio da gigantesca obra, que demandou a retirada de mais de 6 mil caminhões de terra.

Dispondo em um só lugar de um moderno ambiente de trabalho, de uma ampla e completa rede de apoio para o desenvolvimento de suas atividades e de uma estrutura de conveniência que terá salas de reuniões, lojas, refeitório e academia, os profissionais da saúde que ali se instalarem ganharão uma melhor qualidade de vida, que se traduz, fundamentalmente, na economia de tempo.

Que foi, é, e sempre será, no final das contas, o bem mais valioso da humanidade.

