Estabilidade: APÓS DOIS ANOS DE ESTAGNAÇÃO, CRESCE EXPECTATIVA POR CONCURSOS

Após dois anos em que concursos foram adiados em decorrência da pandemia de Covid no Brasil, a retomada do lançamento de editais e autorizações para novos concursos animou quem almeja uma vaga no serviço público. Oportunidades não devem faltar ao longo de 2022. Só no âmbito federal, o Orçamento prevê 43 mil vagas em diversos órgãos e agências reguladoras.

A maior parte das oportunidades atuais está no Poder Executivo, com 38.219 vagas, sendo 31.979 para civis e 4.649 para militares; os outros 1.591 postos são direcionados ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (para policiais e bombeiros militares e policiais civis).

Suzele Veloso, professora de direito administrativo e legislações para concursos do IMP, acredita que o cenário para 2022 é muito mais animador do que nos dois anos anteriores. Isso porque é preciso suprir o déficit de vagas em todas as esferas do governo, que, com a pandemia e a suspensão dos concursos, ficou ainda maior.

“No DF, um dos concursos mais aguardados é o da Secretaria de Educação, que movimenta bastante os concurseiros por aqui e tem previsão de 4.000 vagas, um edital grande e com muitas oportunidades. Outros que estão na rota e são bem atrativos são o do Detran-DF e o da Polícia Penal, com média de 400 vagas mais cadastro reserva”, detalha Suzele.

Entre os editais do Poder Executivo mais aguardados estão os do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), da CGU (Controladoria-Geral da União), do MPU (Ministério Público da União), da Receita Federal e do Banco Central. Os salários iniciais podem chegar a R$ 27,3 mil nesses órgãos.

No âmbito do Legislativo, o concurso do Senado, com salários que chegam a R$ 34.443,96, também é um edital que os concurseiros esperam com ansiedade. “No ano passado, começou uma movimentação interna para montar o edital do Senado, mas não houve decisão concreta. O pessoal espera que em 2022 essa prova aconteça, ainda mais porque neste ano se completam dez anos do último edital”, ressalta a especialista.

CARREIRAS POLICIAIS

Outros concursos que geram muita expectativa são os da área da segurança pública. Segundo Diego Ribeiro, professor e coordenador do Gran Cursos, do DF, a procura por essas oportunidades se justifica pela remuneração, número de vagas e oportunidades de crescimento dentro da carreira.

Para ele, os concurseiros devem atentar ainda às carreiras fiscais, da Receita Federal, e de tribunais, que oferecem boas remunerações. “Os estados já estão soltando os editais, e este ano vai ter a Polícia Penal e a Polícia Militar do DF, além do concurso para delegado, que já foi autorizado, então é hora de se entregar ao processo de estudos e persistir”, ensina o especialista, que também é concursado da Polícia Federal.

Com tantas seleções em vista, fica até difícil decidir qual concurso escolher. Nesse ponto, os especialistas concordam que o importante é ter foco e não esperar o edital sair para começar a preparação. “Os editais estão vindo com conteúdos extensos, e o tempo para estudar é curto entre o edital e a prova. Por isso, estudar com antecedência é fundamental”, diz Diego. “Os editais vão sair, as provas vão ser realizadas, então não há o que esperar. Algumas matérias acabam sendo permanentes, na área do direito, regimentos internos, então são materiais que permanecem em todos os editais”, completa.

O EMOCIONAL TAMBÉM É IMPORTANTE

Aliado a uma estratégia de estudos eficiente, está também o cuidado com a saúde mental do candidato. Especializada em neuropsicologia aplicada aos concursos, a psicóloga Juliana Gebrim cita o fator emocional como primordial na trajetória rumo à aprovação.