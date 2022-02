Foz do Iguaçu: CAOS NA SAÚDE PÚBLICA SE AGRAVA. AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTANDO MATERIAIS AO INVÉS DE PESSOAS, E FRAUDE NA CONTRATAÇÃO EM TESTE SELETIVO SÃO AS MAIS NOVAS DENÚNCIAS

Chegou a redação do IGUASSU News, a informação de que ambulâncias novas do Hospital Municipal Germano Lauck – HMFI, doadas e/ou cedidas pela Itaipu para aquela unidade de Saúde, estariam sendo usadas para carregar materiais, conforme mostram fotos nesta matéria. As fotos, segundo nossa fonte que as enviou para a redação deste portal de notícias, são do dia 08 deste mês (fevereiro).

Ainda segundo informações recebidas pelo IGUASSU News, o uso das ambulâncias para transporte de cargas estaria sendo frequente, quase que diário, apesar da demanda reprimida existente para atendimento de pessoas enfermas.

No dia 11 deste mês, redação do IGUASSU News entrou em contato com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Foz do Iguaçu, Paulo Sérgio Ferreira, que ficou de verificar a situação e nos retornar, mas, até a presente data, Ferreira não fez mais contato.

“Isso tudo está acontecendo em razão de que temos uma secretária de Saúde (a primeira-dama, Rosa Jerônymo) incompetente, que no currículo tem só uma coisa que a habilita comandar a Saúde de uma cidade tão problemática no setor, como é Foz do Iguaçu: ser esposa do prefeito Chico Brasileiro. E é claro que o que mais importa é o projeto da candidatura dela a deputada…”, disse a fonte do IGUASSU News.

CONTRAÇÃO ILEGAL VIRA DENÚNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PARANÁ

Você contrataria um motorista com CNH de Categoria B como um motorista profissional que precisa ter CNH do tipo Categoria D? Pois bem, no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu contrataram, por meio de Teste Seletivo, um motorista com CNH tipo B, quando o exigido pelo edital do teste de seleção de candidatos exigia CNH tipo D. Esta é a mais nova presepada na gestão da Saúde de Foz do Iguaçu.

Conforme cópias de documentos enviados por uma fonte ao IGUASSU News, IZANDRO MORONI TOFFOLO, apesar de ter CNH do Tipo B, a qual estaria vencida e/ou suspensa desde do dia 24-10-2021, foi “aprovado” em primeiro lugar no teste seletivo, e teria sido o único aprovado convocado para assumir a função. A convocação dele foi no dia 14-12-2021, após o que, mais precisamente no dia 09 de fevereiro de 2022 (menos de 03 meses de ter sido convocado), foi nomeado pelo diretor do HMFI, Amon Mendes Franco de Souza, como “Responsável de Seção de Frotas”.

“O processo seletivo era para contratar Chefe da Seção de Frotas, ou para o cargo de motorista? E tem a fraude de contratarem alguém que tem carteira (de motorista) A-B quando o edital do teste pedia carteira D.”, diz indignada a fonte do IGUASSU News, que afirma ainda que já foi apresentada denúncia no Ministério Público Estadual sobre a tal contratação de Izandro Toffolo no Hospital Municipal.

“O que se comenta aqui no hospital (HMFI) é que o Dr. Amon (Mendes de Souza) é um ‘laranjão’ da Rosa Jerônymo (secretária da Saúde). Ela é que manda. Ela manda e ele assina. E esse Izandro (Toffolo), arrota para todo lado que é amigo do Dr. Amon há mais de 12 anos. Não duvido nada que o teste seletivo tenha sido fraudado para o Izandro passar.”, conjecturou a indignada fonte ao IGUASSU News.

CONTRADITÓRIO: Como é de praxe, IGUASSU News, desde já, disponibiliza o e-mail contato@iguassunews.com , para que citados na reportagem se pronunciem, o que deverá ser feito por escrito (texto em arquivo formato MS WORD), remetido para o nosso citado endereço eletrônico.

(Da Redação do IGUASSU News)