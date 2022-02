Foz do Iguaçu: EQUIPES DA USINA MUNICIPAL DE ASFALTO CHEGAM AO MORUMBI 2

As equipes da Secretaria Municipal de Obras atuam, nesta segunda-feira (21), na pavimentação das vias do bairro Morumbi 2. Na última semana, foram feitas as limpezas das ruas que receberão o asfalto e também o recape da Avenida Mané Garrincha, uma das principais vias do bairro.

Os moradores da Rua Canindé, onde estavam concentrados os trabalhos na manhã desta segunda, comemoravam a chegada das máquinas. Milton Vieira de Souza conta que nunca tinha visto uma máquina de obras na rua onde mora. “Essa é a primeira vez. Me sinto privilegiado. Muito feliz pelas melhorias. Até pra andar a pé fica melhor.”

O morador Osvaldo Pereira de Carvalho também celebrou. “A gente sempre pedia por asfalto. Aqui a situação sempre foi terrível. Carro quebrando, a pé não dava nem pra andar. Fico feliz mesmo em ver as máquinas aqui e a obra acontecendo,” disse.

Os serviços estão sendo feitos pelas equipes da Usina Municipal de Asfalto. Ao término da pavimentação na Rua Canindé, elas seguirão para a Rua Heleno. O cronograma prevê as melhorias em todas as ruas do Morumbi 2.

(Da Redação com AMN)