Política: PL ARTICULA PARA INÍCIO DE MARÇO ENCONTRO ENTRE MARQUETEIRO E PRESIDENTE

O PL tem articulado um encontro no início de março entre o presidente Jair Bolsonaro e o publicitário Duda Lima para sacramentar a sua escolha como marqueteiro da campanha à reeleição.

O objetivo do partido, de acordo com relatos feitos à CNN por integrantes da legenda, é agilizar a oficialização para evitar que o presidente mude de ideia sobre a necessidade de ter uma profissional da área na equipe.

O nome do publicitário é dado como certo por ministros palacianos e por dirigentes do PL e do PP. Ele já atua para o partido do presidente e é profissional de confiança de Valdemar Costa Neto.

De acordo com assessores do governo, Bolsonaro deu sinal verde para a escolha de um marqueteiro, mas reivindicou que a coordenação das mídias digitais fique a cargo de seu filho e vereador, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Duda Lima atuou em candidaturas em Mogi das Cruzes (SP), cidade do mandatário da legenda, para vereadores de São Paulo e esteve na campanha a prefeito de Celso Russomanno (Republicanos-SP), atualmente no cargo de deputado federal.

(Da Redação com CNN)