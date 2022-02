Educação: SAIU A LISTA DOS APROVADOS NA CHAMADA REGULAR DO SISU

Já está disponível para consulta a lista com o resultado da chamada regular do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) no site do programa na internet. Os aprovados neste primeiro semestre devem realizar a matrícula entre esta quarta-feira (23) e o dia 8 de março diretamente na instituição de ensino em que foi concedida a vaga.

Foram disponibilizadas 221.790 vagas para ingresso em 6.146 cursos de graduação em 125 instituições públicas de ensino superior – mais de 84,5% delas federais (universidades e institutos).

O candidato não selecionado na chamada regular em nenhuma de suas duas opções de curso poderá participar da lista de espera. As inscrições estão abertas e seguem até 8 de março. O resultado será divulgado no dia 10 de março, na página da internet do Sisu.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos com melhor classificação são selecionados, de acordo com suas notas no exame.

CRONOGRAMA

Período da lista de espera — 22 de fevereiro a 8 de março

Matrícula — 23 de fevereiro a 8 de março

Convocação dos candidatos na lista de espera — 10 de março

(Da Redação com R7/Foto: Caio Rocha/Framephoto/Estadão Conteúdo)