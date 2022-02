Foz do Iguaçu: DENÚNCIA. “ARMAÇÃO” RESULTARÁ NA CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO PELA PREFEITURA DE FOZ. EXPRESSO FÊNIX DEVERÁ SER A “AGRACIADA”

A Expresso Fênix Viação Ltda. deverá ser a empresa contratada, pelo prefeito de Foz do Iguaçu, Francisco “Chico” Brasileiro, para operar o sistema de transporte coletivo do município, é o que revelou uma fonte do IGUASSU News no primeiro escalão do governo municipal. A contratação, sem que se conheça algum chamamento público de escala nacional para o serviço, no qual poderiam aparecer diversas empresas do país, está sendo “armada” sem licitação. O “mentor intelectual” de todo o esquema seria o secretário de Governança, José Elias Castro Gomes.

Com forte atuação no transporte coletivo em municípios do interior paulista, a Expresso Fênix. segundo a Jucesp, tem em seu controle, parte da família Chedid, na figura de Victor Hugo Granziera Abi Chedi, Tereza Regina Granziera Abi Chedi e, ainda, a VHC Comercial e Consultoria Ltda.

“É tudo um jogo de cartas marcadas. Isso começou a ser arquitetado no segundo semestre do ano passado (2021), pelo Zé Elias, que andou conversando, sigilosamente, com várias empresas, até acertar com a Fênix (Expresso Fênix), que deve ter sido a que melhor oferta fez para ele, seja ela qual for. Ele (José Elias) não pode ter agido e feito os acertos sem autorização do prefeito na época, ou, pelo menos, agora… Certamente não se pode saber se a oferta, no que diz respeito aos interesses do município, também é boa… Só sei mesmo é que este é um ano eleitoral, e uma contratação de muitos milhões envolvidos como esta, ainda mais sem licitação e de forma emergencial, vem muito a calhar, principalmente para o projeto político do prefeito e sua esposa…”, disse reticente a fonte deste portal de notícias.

Neste ponto, cabe nesta matéria ressaltar que a emergencialidade da situação do transporte coletivo de Foz do Iguaçu, o é, dentre outros aspectos a serem considerados (conferir o que publicamos adiante do conteúdo noticiado pelo IGUASSU News em 13-012-2021) em razão de uma ineficaz gestão da situação por parte de um prefeito que estão a quase 06 anos no comando do município e que, somente agora, com o aproximar das eleições, nas quais é dadas como certa uma candidatura a deputada da esposa dele (Rosa Jerônymo), é que, tudo indica, contratará, de forma suspeita, uma empresa que, aparentemente, foi, injustificavelmente, definida sem transparência.

A tal contratação “nebulosa” da Expresso Fênix, sem que, até hoje, nada de oficial tenha sido divulgado sequer sobre o processo que resultará nisso, estaria tão certa, ainda segundo nossas fontes palacianas locais, que o prefeito Chico Brasileiro já teria até dado voltinhas de helicóptero com representantes da empresa pela cidade.

Este portal de notícias sempre foi crítico aos serviços prestados pelo Consórcio Sorriso, mas não podemos nos omitir em divulgar a denúncia que nos chegou, haja vista haverem indícios de que a contratação da Expresso Fênix, ou de empresa ligado ao Grupo Empresarial, pode estar eivada de ilegalidades…

Para que nossos Leitores tenham melhor ideia sobre o que ocorreu antes para que agora haja uma possível contratação emergencial e sem licitação da Expresso Fênix, segue parte do respectivo conteúdo da matéria do IGUASSU News em 13-12-2021. O resto, a partir de agora, fica por conta do Ministério Público, da Câmara Municipal e do Observatório Social de Foz do Iguaçu – OSFI.

Foz do Iguaçu: ESQUEMA SEM LICITAÇÃO DEVERÁ IMPLANTAR NOVO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO

No apagar das velas de 2021, prefeito Chico Brasileiro e secretário de governança preparam contratação sem licitação para serviço de transporte coletivo.

Depois de quase 06 (seis anos) como prefeito de Foz do Iguaçu, o prefeito Chico Brasileiro, pressionado e acuado pela sociedade local, resolveu romper o contrato com o Consórcio Sorriso que opera o sistema de transporte coletivo no município. Essa decisão, ainda não anunciada oficialmente, ficou clara em programa na Rádio Cultura na manhã de sábado (11), no qual estavam, dentre outros, o vice prefeito Francisco Sampaio, o diretor-superintendente do Foztrans, Licério Santos e o secretário de Governança, José Elias Castro Gomes.

Os pronunciamentos das autoridades presentes, foram todas no sentido de que, apesar do Consórcio Sorriso ter prazo até esta segunda-feira (13) para responder notificação da prefeitura, o contrato deverá ser rescindido. Chico Brasileiro, em dado momento do programa, ao perceber que os pronunciamentos de sua equipe de primeiro escalão do governo já “antecipavam” que a decisão de rompimento contratual – independemente do posicionamento esperado do Consórcio Sorriso hoje (13) – era “favas contadas”, tentou consertar as falas dos integrantes de seu governo, mas já era tarde. Caso o Consórcio Sorriso não queira abrir mão do contrato do transporte coma prefeitura, provavelmente deverá usar no Judiciário o que foi dito no programa, pois as falas, em tese, confiram uma orquestração previa que objetivaria o rompimento do contrato vigente.

Esquema Licitatório – Segundo apurado pelo IGUASSU News, está sendo preparada uma nova contratação para o transporte coletivo municipal, esquema este que seria sem licitação, podendo ocorrer ainda em 2021. Segundo nossas fontes, há mais de 10 meses o assunto era um problema com possíveis medidas para sua solução, e havia tempo suficiente para se fazer tudo o que foi feito nos últimos 30 dias, para culminar com o contrato e, assim, haveria tempo para uma nova contratação mediante uma concorrência pública. “Tudo foi deixado para última hora para que se pudesse fazer uma contratação emergencial sem licitação. Vão fazer um novo contrato sem licitação com empresas que o Zé Elias (José Elias Castro Gomes, secretário de Governança) está pessoalmente ‘arrumando’, imagino porquê…”, disse reticente nossa fonte palaciana. “Vão trazer empresa de fora, provavelmente da Grande Curitiba ou de São Paulo. Não consegui saber ao certo. O prefeito e o Zé Elias tratam disso com ‘portas fechadas’, mas pode anotar: vão contratar sem licitação!”, exclamou indignada a fonte do IGUASSU News na administração municipal.

Prevaricação, Premeditação? – Quase todas as atuais irregularidades existentes hoje na execução do contrato da prefeitura com o Consórcio Sorriso, já ocorrem e são de conhecimento desde, pelo menos, meados de 2017, e o que somente agora deverá ser feito, o rompimento do contrato da prefeitura com o Consórcio Sorriso, poderia ter sido feito há mais de 04 anos, o que não teria sujeitado a população usuária do serviço essencial a situação de caos no transporte coletivo ao logo desses anos passados recentes. E esta situação tem responsável: o prefeito Chico Brasileiro que, há muito, reiteramos, poderia ter tomado as mesmas medidas que somente agora resolveu tomar, sabe-se lá por quais reais motivos…

Vereadores Avalizaram Dispensa de Licitação? – Importante registrar que o rompimento do contrato com o Consórcio Sorriso não foi discutido por Chico Brasileiro e seu secretário de Governança, José Elias Castro Gomes (apelidado na administração como primeiro-ministro) com a sociedade, e nem com o Poder Legislativo Municipal, onde o prefeito possui pelo menos 12 vereadores para á garantir o que ele quiser, tudo sob a coordenação do Líder da Bancada do alcaide, vereador Karl “Kalito” Stockel, que deverá garantir o de sempre na Câmara Municipal: aprovação de tudo o que o prefeito quiser que seus vereadores aprovem.

A Preparação – Na prática, o prefeito de Foz do Iguaçu e José Elias, basearam a contratação emergencial de uma frota de ônibus, praticamente com os mesmo argumentos do Relatório Final da CPI do Transporte Coletivo de 2017, de autoria do ex-vereador Jefferson Breyner, relatório que já pedia o rompimento do contrato pelo prefeito naquele ano, mas somente agora Chico Brasileiro resolveu agir e, para isso, foi instaurado um processo administrativo, assinado pelo próprio gestor do contrato e secretário de Governança e Transparência (José Elias), que também é o responsável pela escolha da empresa que será contratada sem licitação, segundo nossa fonte palaciana, que complementou: “Assim fica fácil ele (José Elias) renunciar ao salário de secretário, bancando uma de bom samaritano… Pensando bem, ele deveria era pagar para estar na função…”.

Um Peso e Duas Medidas – Estranho. Chama também a atenção a informação da fonte palaciana de nossa reportagem, que o prefeito Chico Brasileiro e José Elias, no esquema de contratação sem licitação da nova frota de ônibus para o transporte coletivo, teriam resolvido pagar um subsídio mensal, bancado pelo erário iguaçuense, o que já anteriormente havia sido negado para o Consórcio Sorriso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Passados quase 5 anos de gestão, além de outras CPIs, o prefeito e o secretário só agora resolveram rescindir o contrato. Para tanto, criaram um processo administrativo interno, cujo resultado foi divulgado no Diário Oficial do município do dia 2 de dezembro.

O resultado do Processo Administrativo nº 28.958/2021, instaurado para apurar as irregularidades na execução do contrato 135/2010, concluiu pela quebra de contrato com o Consórcio Sorriso.

A Concessionária foi notificada para apresentar sua defesa, e relatou que em razão da pandemia, houve uma redução drástica no número de passageiros, afetando o faturamento e implicando em completo desequilíbrio econômico-financeiro da concessão. Segundo o Consórcio, o município não adotou as providências necessárias para a regularização da situação.

