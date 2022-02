NÃO TENHA VERGONHA DE SER CRISTÃO!

“Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê: primeiro do judeu, depois do grego” (Romanos 1:16).

O mundo tem invertido os valores, muita das vezes nos sentimos oprimidos – até mesmo acoados – em expressarmos a nossa fé. Por que temos vergonha de amarmos o próximo? Por que nos calamos, quando temos uma oportunidade de orar por alguém?

Sempre haverão forças malignas tentando esfriar a nossa fé. Jesus também teve que lutar contra essa opressão. Onde testemunhava era cobrado, perseguido e afrontado. No deserto, foi tentado, mas usou a própria Palavra para combater as trevas.

Nisto fica um ensinamento, use a Palavra para dissipar as trevas. Não se envergonhe do Evangelho, pois Ele é o poder de Deus! Cristo foi humilhado, mas continuou sendo Rei. Continue sendo um filho do Deus vivo. As trevas não poderão resistir ao poder de Deus, coragem Ele é contigo!

Não tenhamos vergonha por sermos cristãos!

“Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus” (Mateus 5:14-16).

Fé e perseverança:

– Seja um praticante da Palavra. Leia a Bíblia, ela é o alimento fundamental para a nossa fé.

– Seus atos são uma forma de testemunhar o Evangelho, haja com diligência e retidão.

– Se tem sido humilhado por causa do Evangelho, tenha isso como uma grande honra. Tenha fé, Deus te exaltará no momento certo!

OREMOS: Senhor Jesus, foste humilhado, traído e mesmo assim cumpriu a Tua missão, nos salvando. Muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Quero e preciso expressar cada dia mais o meu amor por Ti. Amém!

(Com Bíblia OnLine)