Turismo: ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO INTERNACIONAL DA CACHAÇA E DO VINHO

Uma das novidades mais aguardadas do ano para os amantes de vinho chegou. O Congresso Internacional da Cachaça e do Vinho (CICAVI) já tem sua data confirmada para a grande festa – o maior evento cultural, social, técnico e econômico do setor. Serão três dias, de 10 a 12 de maio, quando se discorrerá sobre o tema deste ano: “Desafios para os novos cenários de implantação de políticas ambientais, sociais e de governança no setor de bebidas adultas”.

O CICAVI está alinhado à agenda de desenvolvimento sustentável 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como compromisso global para um mundo sustentável e melhor para todos. Desses, o congresso concentra-se em quatro que podem ser aplicados ao setor de bebidas: educação de qualidade, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis e combate às alterações climáticas.

Sendo assim, entre o conteúdo, que engloba produção, distribuição, venda e marketing do vinho e destilados, serão abordados, por exemplo, sobre como as mudanças climáticas estão afetando as plantações de uva em diversas regiões e o que a indústria do vinho e do destilado pode ensinar sobre sustentabilidade.

O CICAVI tem como objetivo disseminar e fomentar o conhecimento tecnológico, agronômico, dos aspectos produtivo, da comercialização, da distribuição e do serviço entre os componente da cadeia produtiva do vinho e da cachaça.

A apresentação e mediação já tem mais de 17 professores, empresários e especialistas brasileiros e internacionais confirmados.

O ingresso pode ser adquirido pelo www.winetradefair.com.br/congresso. Para um dia de congresso, o valor é de R$ 220 para profissionais e R$ 120 para estudantes. Grupos de três ou mais profissionais, R$ 180 por pessoa. Quem for os três dias, o ideal é o passaporte: R$ 550 para profissionais, R$ 250 para estudantes e grupo acima de três profissionais, R$ 450. Para o segundo lote de ingressos, válido até 31 de março, existe um desconto de 20% no valor. O almoço e material didático estão inclusos.

O evento seguirá todos os protocolos de segurança sanitária necessários.

O endereço acontecerá no Centro de Eventos Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana – SP

(Da Redação com Diário do Turismo)