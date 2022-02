Turismo: ITÁLIA ACABA COM QUARENTENA E REABRE FRONTEIRAS PARA TURISTAS BRASILEIROS

Com a decisão dos países membros da União Europeia de facilitar a chegada de viajantes vacinados ou recuperados sem comprovação de teste negativo para Covid-19, o ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, anunciou nesta terça-feira (22) que o país não exigirá mais quarentena de turistas provenientes de fora da União Europeia. A decisão começa a valer no dia 1° de março, assim como em outros países do bloco.

“A partir de 1º de março, para as chegadas de todos os países de fora da Europa estarão vigentes as mesmas regras já previstas para os países europeus. Para a entrada na Itália, será suficiente uma das condições do passe verde: certificado de vacinação, certificado de cura ou teste negativo”, informou o o ministro.

O Conselho Europeu já está recomendando que outros países da UE suspendam já no próximo mês todos os requisitos de teste e quarentena para pessoas que receberam vacinas autorizadas na UE ou aprovadas pela Organização Mundial da Saúde. É o caso da Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson e Novavax. Apesar disso, cabe sempre aos estados membros decidirem se adotarão ou não as recomendações.

CORONAVAC

Os viajantes que receberam vacinas aprovadas pela OMS, mas não autorizadas para uso na UE, como é o caso da Coronavac, ainda podem ser solicitados a apresentar um teste de PCR negativo ou a ficar em quarentena, disse o Conselho Europeu, dependendo de cada país. O governo italiano, no entanto, ainda não deu maiores explicações para turistas que foram inoculados com esta vacina.

