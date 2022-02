Brasil: VERMELHO DIZ QUE LEGALIZAÇÃO DOS JOGOS VAI POTENCIALIZAR O TURISMO NO PAÍS

Discussão avançou até meia-noite e projeto foi aprovado por 246 a 202; deputado diz que Foz do Iguaçu reúne todas as condições para sediar um cassino.

Depois de 76 anos de clandestinidade os jogos no Brasil serão legalizados e regulamentados. Em votação histórica realizada na noite desta quarta (23) a Câmara dos Deputados o aprovou o texto-base do PL 442/91 e debaterá nesta quinta (24) os 12 destaques apresentados.

O deputado federal Vermelho defendeu a aprovação da proposta e disse que o PL legaliza os cassinos, bingos, jogo do bicho e jogos on-line, mediante licenças em caráter permanente ou por prazo determinado.

De acordo com o deputado, os cassinos poderão ser instalados em resorts como parte de complexo integrado de lazer que deverá conter locais para reuniões e eventos, restaurantes, bares e centros de compras.

O espaço físico do cassino deverá ser, no máximo, igual a 20% da área construída do complexo, podendo ser explorados jogos eletrônicos e de roleta, de cartas e outras modalidades autorizadas.

O deputado explicou que cada grupo econômico poderá deter apenas uma concessão por estado, e o credenciamento será feito por leilão público na modalidade técnica e preço.

Foz do Iguaçu

Vermelho informou que em localidades classificadas como polos ou destinos turísticos, como Foz do Iguaçu, será permitida a instalação de um cassino, independentemente da densidade populacional do estado em que se localizem.

A proposta define esses locais como aqueles que possuam identidade regional, adequada infraestrutura e oferta de serviços turísticos, grande densidade de turistas e título de patrimônio natural da humanidade, além de ter o turismo como importante atividade econômica. “Foz do Iguaçu se encaixa perfeitamente e nós teremos um cassino para gerar emprego e desenvolvimento”, destacou Vermelho.

O deputado recordou que Foz é o segundo parque hoteleiro e o segundo polo turístico do país, além de possuir uma atração que é patrimônio natural da humanidade – as Cataratas do Iguaçu. “Há um clamor para criar oportunidade para os visitantes permanecerem por mais alguns dias na cidade e o cassino será essa alternativa”.

O projeto estabelece que um cassino turístico não poderá estar localizado a menos de 100 km de distância de qualquer cassino integrado a complexo de lazer.

Em pronunciamento histórico Vermelho defende a legalização

Durante os debates, o deputado Vermelho fez um pronunciamento histórico e esclarecedor em defesa da legalização dos jogos. O plenário ouviu em silêncio e com muita atenção.

“Essa discussão se arrasta por décadas e hoje nós precisamos votar e dar uma oportunidade para o Brasil explorar essas atividades, aumentar a arrecadação, gerar emprego e desenvolvimento”, enfatizou o deputado.

“Existem jogos clandestinos em todos os cantos do país. Não arrecadam impostos, não geram desenvolvimento e os empregos são informais. Não adianta tapar o sol com a peneira, é preciso acabar com a hipocrisia e legalizar todas as modalidades”, frisou Vermelho.

O deputado disse que a moderna tecnologia permitirá uma fiscalização rigorosa de forma a garantir arrecadação de impostos, geração de empregos com carteira assinada e evitar a lavagem de dinheiro. “Com a legalização, o turismo vai crescer muito, os ricos é quem vão fazer as apostas, mas os empregos ficarão para os mais pobres”.

O deputado disse ainda que o Brasil não pode abrir mão de uma receita bilionária e nem virar as costas para a geração de empregos. “A arrecadação com os jogos pode chegar a R$ 20 bilhões gerar emprego para mais de 700 mil pessoas. Vamos votar hoje esse projeto que certamente movimentará a nossa economia”, pontuou o deputado.