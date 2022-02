Coluna Caio Gottlieb: UMA NOITE PERFEITA

Ao estrear na competição com vitória, ganhando por 1 a 0 da Ponte Preta, um dos mais tradicionais times de futebol do país, em partida impecável disputada nesta terça-feira (22) no Estádio Olímpico, diante de mais de 7 mil torcedores, o clube presidido pelo empresário Valdinei Silva assegurou uma passagem histórica para a próxima fase do torneio e vai receber outros 750 mil, além de embolsar integralmente a bilheteria, que faturou nada menos que 200 mil pacotes.

Nunca na história da Serpente um único jogo rendeu tanto dinheiro e alegria.

