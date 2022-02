Foz do Iguaçu: PREFEITURA CRIA GRUPO DE TRABALHO QUE ATUARÁ NA CONTENÇÃO A FOCOS DE INCÊNDIO

Para prevenir o aumento do número de queimadas registradas nos últimos meses, a Prefeitura de Foz do Iguaçu, Corpo de Bombeiros e Polícia Ambiental irão passar a trabalhar de forma integrada nos atendimentos. O modelo de atuação foi definido nesta quarta-feira, 23, em reunião com os efetivos.

Somente no mês de janeiro, foram cerca de 60 casos atendidos pelo Corpo de Bombeiros. O serviço 156 Foz também registrou o aumento de denúncias enviadas pela população, principalmente por conta da fumaça gerada pela queima de lixo nas residências ou em terrenos baldios.

A partir de agora, com o Plantão Queimadas, o Corpo de Bombeiros irá compartilhar com a Secretaria da Fazenda todo o relatório das ocorrências. Com o detalhamento, os servidores da Prefeitura poderão realizar as autuações e aplicar as devidas sanções para os responsáveis.

Além da Fazenda, a equipe também terá integrantes das secretarias de Meio Ambiente, Segurança Pública, Ouvidoria Geral do Município e Defesa Civil.

“Precisávamos dessa integração entre os órgãos responsáveis, pois o risco de queimada afeta a todos nós. O período climático em que vivemos é favorável para o aumento desses casos, então todos precisam ficar atentos”, disse Andreia Engler, ouvidora do município.

Participaram ainda o tenente-coronel Amarildo Ribeiro, comandante do 9º Grupamento de Bombeiros de Foz do Iguaçu, e tenente Duarte, também do 9º GB, e capitão André, da Polícia Ambiental.

(Da Redação com AMN)