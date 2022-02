NADA SEPARA DO AMOR DE DEUS OS FILHOS DELE!

“Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?” (Romanos 8:35).

A resposta: Nada irá nos separar do amor de Deus! Podemos um dia esquecer dele, mas Deus nunca se esquecerá de nós. Seu amor não tem fim e alcança o grato e o ingrato através de sua misericórdia.

Quanto passamos a ter consciência deste amor, tudo na vida passa ter sentido, até as tribulações, as perseguições e as lutas passam ser vistos de outra maneira. Fomos criados para engrandecer a Deus por meio da nossa vida.

Todas as coisas que sucedem conosco – sejam boas ou ruins – seguem nesta mesma ordem: que Deus seja glorificado! No fim “todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito” (Romanos 8:28).

Quando Deus entregou o seu Filho Jesus, Ele provou o seu amor por nós. Não se esqueça, você é amado por Deus. Ele te ama e nada irá te separar do amor dele!

Experimentando o amor de Deus:

– Procure saber mais sobre este amor na Palavra de Deus. Tudo que está escrito na palavra aponta para o amor de Deus.

– Se relacione com este amor! Nosso Deus é vivo e que se relacionar conosco. Busque-o em oração, procure intimidade com Deus através do Espírito Santo.

– Espalhe este amor! O amor de Deus foi feito para ser compartilhado, fale deste amor e ame o seu próximo. Quando falamos do amor de Deus para as pessoas, mais Ele derrama o seu amor em nós!

Não se esqueça, você é amado por Deus!

OREMOS: Senhor Jesus, muito obrigado pelo o Teu amor. Sei que não estou sozinho e também sei que o Teu amor me mantém vivo. Quero e preciso experimentar ainda mais deste amor que me salvou. Amém!

(Com Bíblia OnLine)