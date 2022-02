Política: MINISTROS CANDIDATOS INTENSIFICAM CAMPANHA EM REDES DE BOLSONARO

Na reta final do período de pré-campanha eleitoral, ministros que pretendem concorrer a cargos no Executivo estadual ou no Legislativo intensificam publicações nas redes sociais do presidente Bolsonaro, e garantem acesso direto a milhões de seguidores do titular do Planalto. A iniciativa é vista como última chance, uma vez que a legislação eleitoral exige que deixem os cargos em abril, para prevenir que o eventual uso da máquina pública desequilibre a disputa. Ao todo, seriam dez os titulares do primeiro escalão do governo a se lançarem nestas eleições.

Nesta quarta-feira (23), o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, agora livre para acelerar sua pré-campanha ao governo do Rio Grande do Norte — já que seu colega Fábio Faria, das Comunicações, anunciou a desistência na disputa pelo mesmo cargo — intensificou as aparições nas redes do presidente. Somente por meio da conta de Bolsonaro no Instagram, Marinho acessou mais de 19 milhões de seguidores com um vídeo em que aparece assinando o projeto básico do Canal do Sertão Baiano, com o qual promete beneficiar 1,2 milhão de pessoas em 44 cidades nordestinas.

O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, também aparece com frequência, com o propósito de divulgar suas ações à frente da pasta. Escolhido pelo presidente para disputar o governo do estado de São Paulo, Freitas aparece como quarto colocado nas pesquisas, mas, segundo apoiadores, com chances de crescer devido à baixa rejeição. Nas redes do presidente, figura em vídeos e fotos ao lado do padrinho político, reforçando o vínculo com Bolsonaro. Na última publicação destaca a duplicação de parte da BR 386, no Rio Grande do Sul.

Outros integrantes da equipe de primeiro escalão, como a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que almeja uma vaga no Senado pelo PTB, e o ministro do Turismo, Gilson Machado, cotado para vice de Bolsonaro, estão entre os que tomam “carona” na ampla penetração do presidente nas redes sociais, principal trunfo do titular do Executivo nesta pré-campanha.

