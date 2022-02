Turismo: DESTINOS BONS E BARATOS PARA O CARNAVAL!

Afinal, estamos falando de um feriado prolongado, de folia ou de descanso, depende do gosto de cada pessoa. Pensando nisso, separei aqui neste artigo as melhores opções, vamos conferir?!

Melhores destinos próximos a São Paulo para o carnaval

CABREÚVA

Vamos falar desta cidade pouco falada e que fica apenas 90 Km da capital. Por ser próxima à São Paulo a quem arisque em um bate volta.

No entanto, o melhor é aproveitar todos os dias em contato com a natureza, na cidade existe o Centro de Meditação Kadampa Brasil, lugar de paz e de busca interior, para quem deseja conhecer a cultura budista será um passeio incrível.

HOLAMBRA

A cidade das flores é um amor, como o próprio nome sugere Holambra tem forte influência Holandesa.

Além da infraestrutura adequada para receber os visitantes, a culinária merece destaque assim como os campos de flores, vale a pena conhecer, por isso Holambra está na lista dos destinos próximos a São Paulo para o carnaval.

SÃO ROQUE

São Roque está 70 KM da capital, sendo ótima opção para passar os dias de carnaval, para os amantes de vinho temos à Estrada do Vinho, são 10 Km que conta com diversas vinícolas.

Portanto, se estiver sem opção para o carnaval, São Roque vai adorar receber sua visita.

CAMPOS DO JORDÃO

Campos do Jordão está localizada 90 Km de São Paulo, não apenas no carnaval, Campos é procurada durante todo ano.

Com ótima infraestrutura, não deixa a desejar na hora de receber seus visitantes, sendo assim, ótima opção como destino para passar os dias de carnaval.

BRAGANÇA PAULISTA

Para quem gosta de curtir o carnaval, Bragança Paulista é o lugar, não apenas para curtir, mas também para descansar.

O carnaval de Bragança é considerando um dos melhores do interior de São Paulo, inclusive a cidade está na lista das mais seguras do Brasil, então você pode curtir o carnaval com total segurança.

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

Situada na Serra da Mantiqueira, sossego e calmaria é o que você vai encontrar em Santo Antônio do Pinhal.

Procurado por muitas famílias no período do carnaval, por ser uma cidade pequena e tranquila, porém opções de passeios não faltam.

GUARAREMA

Guararema é próxima a Capital, facilitando o bate e volta. Atracões não faltam na cidade, se você gosta de um contato a mais com a natureza Guararema é o lugar, por isso está na lista dos destinos próximos a São Paulo para o carnaval.

BROTAS

Por último e não menos importante temos a cidade de Brotas, esta um pouquinho mais distante ficando 250 Km de São Paulo, porém a visita é indispensável nos dias de carnaval principalmente para quem deseja repor as energias.

Trilhas, cachoeiras, nascente Areia que canta são algumas das atrações, Visite Brotas e se encante com tudo de melhor que a cidade tem para te oferecer.

(Da Redação com Diário do Turismo/Foto: Elizabeth Werneck)