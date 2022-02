Foz do Iguaçu: MOVIMENTO NO AEROPORTO SERÁ 39% MAIOR NO CARNAVAL

O movimento de passageiros no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu vai aumentar 39% nos dias do carnaval. As projeções da Infraero indicam quase 20 mil embarques e desembarques entre as próximas sexta-feira e quinta-feira (25 de fevereiro a 3 de março).

O terminal deve receber 19.830 passageiros, segundo as companhias aéreas. O aumento será superior a 5,6 mil ante os 14.227 no mesmo feriado em 2021, quando da redução provocada pela pandemia da covid-19.

Este ano, as empresas que operam no terminal informaram 142 pousos e decolagens, 36 a mais que os 106 projetados no feriado do ano anterior.

Em 2021, ano de pico da pandemia, o aeroporto de Foz recebeu aproximadamente 950 mil passageiros. O movimento foi 14% superior a 2020, primeiro ano da covid, com cerca de 830 mil embarques e desembarques. Em 2019, antes da chegada do vírus, o terminal recebeu mais de 2,2 milhões de pessoas.

“Progressivamente, o destino que já é consolidado recupera seu movimento do período pré-pandemia. O movimento no aeroporto é um forte indicativo, mas este período é também marcado pelo turismo rodoviário pela BR-277, pela rodoviária internacional, e dos veículos próprios, vans e ônibus que se deslocam para Foz pela rodovia”, disse Paulo Angeli, secretário de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação.

NACIONAL

Os aeroportos brasileiros, administrados pela Infraero, devem receber cerca de 788 mil passageiros no carnaval, 45% a mais que o movimento do ano passado (540 mil embarques e desembarques). Além disso, estão previstos cerca de 6 mil pousos e decolagens no período – 35% superior ao fluxo de 2021.

A expectativa é de que a maior movimentação de chegadas e partidas ocorra nos dias 25 de fevereiro e 2 de março. A Infraero informa que trabalha seguindo as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e recomenda que os passageiros cheguem aos terminais 1h30 antes do embarque para voos domésticos e 3h para voos internacionais.

