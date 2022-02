Foz do Iguaçu: DIRETORES DE ESCOLAS E CMEIS PARTICIPAM DE CURSO SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES

A função de um diretor (a) de escola ou Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) vai muito além do apoio à aprendizagem dos alunos e a relação com a comunidade.

As competências do gestor envolvem conhecimentos em administração pública, recursos financeiros e humanos, fiscalização de contratos, convênios e claro, todo o aspecto pedagógico e a utilização de ferramentas que contribuam com professores e alunos em salas de aula.

Para auxiliar os diretores nestas demandas, a Secretaria Municipal da Educação deu início a um curso de formação continuada sobre a gestão escolar. O primeiro encontro aconteceu nesta quinta-feira (24) na Escola Santa Rita de Cássia, onde foi abordada a Alimentação Escolar em todos os aspectos, desde a legislação vigente até a elaboração dos cardápios e a distribuição da merenda.

Outros encontros estão previstos para os dias 10 e 24 de março, 07 e 20 de abril, 05 e 19 de maio e 02 e 16 de junho, onde também serão debatidos os planos de carreiras, avaliação de desempenho, boletins de freqüência, pontos dos servidores e estagiários, os recursos provenientes dos termos de colaboração, as APMFs (Associação de Pais, Mestres e Funcionários) e suas legislações, a fiscalização de contratos e a prestação de contas.

“Essa formação é muito importante, porque apresentamos a eles e tiramos todas as dúvidas sobre o funcionamento da secretaria e dos departamentos. Tivemos uma renovação expressiva no quadro de diretores, então muitos estão iniciando os trabalhos pela primeira vez”, explicou a secretária da educação Maria Justina da Silva. A formação terá uma carga horária de 46 horas, e foi dividida em módulos, com turmas de 46 diretores no período da manhã e 46 a tarde.

POSSE NOVOS DIRETORES

No dia 04 de março, os diretores e coordenadores pedagógicos eleitos pela comunidade escolar tomarão posse em uma cerimônia no Hotel Carimã, às 8 horas. Eles foram eleitos no dia 03 de dezembro de 2021 e cumprirão um mandato de três anos (01/02/2022 a 31/01/2025).

As funções de diretor e coordenador pedagógico das escolas ou Cmeis só podem ser exercidas por ocupantes de cargo efetivo e estável, do Quadro Próprio do Magistério Público Municipal, ou ainda, no caso de diretor de escola, detentor do cargo efetivo de secretário de escola.

(Da Redação com AMN)