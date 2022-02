Foz do Iguaçu: MAIS VERÃO ACONTECE NESTE FIM DE SEMANA NA PRAIA E NO GINÁSIO

Cerca de 300 atletas de todo o Paraná vão estar em Foz do Iguaçu neste fim de semana para a penúltima etapa do Mais Verão. A competição será realizada no Terminal Turístico de Três Lagoas (Prainha) e no Complexo Esportivo do Ginásio Costa Cavalcanti.

No sábado (26), a partir das 14h, acontecem as disputas do futebol de areia (prainha) e futevôlei (Costa Cavalcanti). No domingo (27), a partir das 8h, serão o vôlei de praia (Costa Cavalcanti) e o handbeach (prainha).

Todas as partidas são abertas para o público aproveitar e assistir. Além das modalidades esportivas, haverá também atividades de caiaque, stand up paddle e recreação na prainha.

Duplas da cidade poderão se inscrever nos torneios regionais de futevôlei e vôlei de praia nos dias do evento. O valor é R$ 50, que será revertido em premiações.

MAIS VERÃO

O Mais Verão é uma parceria do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Itaipu Binacional e administrações municipais, e consiste em uma série de atividades esportivas e culturais desenvolvidas em espaços públicos e de lazer dos 16 municípios membros do Conselho dos Lindeiros.

Foz do Iguaçu vai receber a penúltima etapa dos jogos, e a última será em Diamante D’Oeste nos dias 5 e 6 de março, com o futebol de areia.

(Da Redação com AMN)