Foz do Iguaçu: SAÚDE OCUPACIONAL PROMOVE TREINAMENTOS PARA ORIENTADORAS DO ESTARFI

A Secretaria Municipal de Administração, em parceria com o Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans, continua o processo de capacitações voltado aos servidores municipais. Nesta última semana, foi a vez das orientadoras de estacionamento rotativo do Estarfi (Estacionamento Regulamento de Foz do Iguaçu) participarem dos treinamentos focados no desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores públicos.

Ao todo, serão quatro treinamentos. O primeiro treinamento aconteceu no dia 18 de fevereiro com o tema “Habilidades para alta performance” e segundo, aconteceu nesta sexta-feira (25), na sede da Diretoria de Saúde Ocupacional, e teve como proposta a “Saúde física e qualidade de vida – O caminho para o sucesso”. Os outros dois acontecerão nos dias 04 e 11 de março com temas sobre psicologia das finanças e saúde emocional e produtividade.

A orientadora Maria do Carmo Souza atua há mais de quinze anos e conta que foi a primeira vez que participou da experiência. Para ela, o treinamento foi muito estimulante e transformador. “Foi muito enriquecedor. Não é só um treinamento, é um verdadeiro curso, que visa nosso crescimento pessoal e profissional, porque quando estamos bem, trabalhamos melhor. A partir de agora, vou participar sempre que tiver”, comentou entusiasmada.

De acordo com a diretora de Saúde Ocupacional, Carla Conrad de Lima, esse é o objetivo esperado com os treinamentos. “Promover saúde e qualidade de vida e transformar o servidor é fundamental para criarmos um ambiente saudável, produtivo e consequentemente, uma sociedade melhor. Esse é o princípio que temos na gestão; cuidarmos uns dos outros e estimularmos a jornada de crescimento individual e coletivo de cada um”, enfatizou.

PRIORIDADE

Desde o ano passado, o Foztrans adotou como prioridade a promoção do bem-estar dos servidores, principalmente das orientadoras de estacionamento, cuja atividade é bastante desgastante pelas características do trabalho.

“A realidade de trabalho das orientadoras é desgastante e os treinamentos são fundamentais para a garantia do bem-estar que se dá através da integração e dos conhecimentos para um melhor planejamento e comportamento positivo pessoal e profissional”, comentou o Coordenador do Estarfi, Alcirico Oliveira Penteado.

A orientadora Isabel dos Santos Izidoro já percebeu a diferença no ambiente de trabalho a partir dos treinamentos. “Essas palestras têm uma relevância muito significativa no nosso ambiente, em que tem muitas mulheres, e onde nossa capacidade algumas vezes é desafiada. Então, o treinamento contribuiu muito para desenvolver nossas ligações afetivas, o respeito e a troca de palavras afirmativas entre todas nós. É um momento reflexivo que trazemos para o dia a dia e conseguimos vivenciar na prática”.

(Da Redação com AMN)