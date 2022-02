Invasão: KIEV TEM EXPLOSÕES, DIZ PREFEITO; OTAN ACIONA FORÇA DE RESPOSTA PELA 1ª VEZ

No segundo dia da guerra, a Rússia segue ampliando a invasão contra a Ucrânia, e a capital, Kiev, espera pela chegada de tropas russas ainda nesta sexta-feira (25). O prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, no entanto, afirmou que cinco explosões já foram ouvidas perto de uma estação de energia na cidade, por entre três e cinco minutos. Assista ao vivo acima a cobertura especial da CNN.

Klitschko acrescentou que as pontes da cidade foram tomadas sob proteção e controle especial, pois as tropas russas estão se aproximando, enquanto postos de controle estão sendo instalados perto de objetos estratégicos da cidade.

É nesse contexto que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) resolveu acionar, pela 1ª vez, a Força de Resposta da aliança e enviar tropas para o Leste Europeu.

A ativação das tropas de resposta não significa que soldados dos EUA ou da Otan irão para a Ucrânia, que não é membro da aliança. Ela tem o potencial de envolver até 40 mil homens.

De acordo com a Otan, trata-se de “força multinacional altamente preparada e tecnologicamente avançada composta por componentes terrestres, aéreos, marítimos e Forças de Operações Especiais que a aliança pode mobilizar rapidamente, sempre que necessário”.

Enquanto isso, o ministério da Defesa polonês anunciou ter enviado um comboio de munição à Ucrânia. É o primeiro carregamento de ajuda militar publicamente reconhecida que chega ao país desde a invasão. Vale lembrar que a Polônia é um dos países-membros da Otan.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teve uma conversa de 40 minutos com o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, e agradeceu-o pelas redes sociais pelo “forte apoio” ao país, mencionando “o fortalecimento das sanções, a assistência concreta à defesa e uma coalizão anti-guerra” como assuntos tratados.

Mais cedo, Zelensky chegou a criticar aliados da Ucrânia pelas “inércia” no conflito.

“Nesta manhã, estamos defendendo nosso país sozinhos. Assim como ontem, o país mais poderoso do mundo olha de longe”, disse o presidente ucraniano, parecendo se referir aos EUA.

Nesta sexta, autoridades ucranianas também conversaram com o governo de Vladimir Putin. Um encontro entre ambos líderes pode acontecer, informou o Kremlin, após Zelensky ter mencionado poder discutir a neutralidade do país. O Kremlin afirmou ter entrado em contato com Alexander Lukashenko, presidente de Belarus, para organizar conversas em Minsk, capital do país.

Enquanto isso, autoridades de inteligência dos EUA estão preocupadas que Kiev possa cair sob controle russo dentro de dias, segundo relataram duas fontes familiarizadas com as informações mais recentes à CNN.

O assessor do Ministério do Interior ucraniano, Anton Herashchenko, afirmou que as forças de Kiev estão prontas para a defesa com mísseis antitanque fornecidos por aliados estrangeiros. Novas explosões foram ouvidas na capital nesta madrugada.

“A Rússia foi atingida ontem por sanções, mas não são suficientes para tirar as tropas estrangeiras de nosso solo. Às 4 da manhã, as forças russas resumiram seus ataques com mísseis no território da Ucrânia”, declarou.

(Da Redação com CNN/Foto: Daniel Leal/AFP)