Política: BOLSONARO TROCA DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL

Ele é irmão do coronel Marcos Antônio Nunes de Oliveira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. A demissão de Maiurino pegou de surpresa até mesmo policiais que trabalhavam em cargos de alto escalão na PF e deputados aliados ao governo Bolsonaro.

Fontes do governo relataram à CNN que Maiurino pode ser deslocado para a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério da Justiça. Ele foi o terceiro diretor-geral da PF no governo Jair Bolsonaro e foi uma escolha do presidente.

Entre os destaques de sua carreira está o fato de ter participado da investigação do chamado “mensalão mineiro”, que apurou crimes de caixa 2 na campanha de reeleição do tucano Eduardo Azeredo (PSDB) ao governo de Minas Gerais.

Pelo Twitter, o ministro da Justiça, Anderson Torres, confirmou que convidou Maiurino para assumir a função de secretário DA Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), subordinada à pasta.

“Ao Dr Maiurino, meu reconhecimento pelo trabalho diário de reforçar o papel da Polícia Federal como instituição autônoma sim, mas com respeito a preceitos fundamentais da corporação, como hierarquia e disciplina. Sua experiência profissional será fundamental à frente da SENAD”, escreveu o ministro da Justiça.

(Da Redação com CNN)