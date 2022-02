Atentado: FORTES EXPLOSÕES ILUMINAM CÉU DE KIEV NA MADRUGADA DESTE DOMINGO

Duas fortes explosões iluminaram o céu do sudoeste de Kiev por volta de 1 hora da manhã no horário local (20 horas no horário de Brasília) já deste domingo (27) no país do Leste Europeu. As explosões pareciam estar a 20 quilômetros do centro da capital ucraniana. O céu noturno se iluminou por vários minutos. Assista abaixo:

EUROPA E EUA ANUNCIAM QUE BANCOS RUSSOS ESTÃO FORA DO SISTEMA SWIFT

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou durante pronunciamento no início da noite deste sábado (26) que alguns bancos russos foram excluídos do sistema global de pagamentos, o Swift. A medida é uma retaliação ao governo do presidente Vladimir Putin, que nesta semana iniciou uma invasão contra o território da Ucrânia.

“Vamos paralisar os ativos do Banco Central da Rússia. Isso vai congelar as transações e vai tornar impossível para o Banco Central para liquidar ativos. E, finalmente, vamos proibir os oligarcas russos de utilizarem seus recursos financeiros em seus mercados”, disse von der Leyen.

A representante da comissão disse ainda que “todas essas medidas devem danificar a capacidade de Putin de financiar sua guerra” e que “elas também terão e terão impacto erosivo em usa economia”.

“Putin abraçou um caminho para destruir a Ucrânia, mas o que ele está fazendo, na verdade, é destruir o futuro de seu próprio país”, finalizou.

OFENSIVA DA GUERRA NA UCRÂNIA

Mais cedo, também neste sábado (26), o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas tropas receberam ordens para retomar a ofensiva “em todas as direções”. Segundo o órgão, a medida foi decidida porque a Ucrânia “abandonou o processo de negociação” por um cessar-fogo. O governo ucraniano nega que tenha feito a recusa.

Um oficial militar Otan, por sua vez, afirma que a Rússia fala em pausa na negociação como desculpa para seu atraso no avanço da invasão à Ucrânia.

A VERSÃO RUSSA

“[Na sexta-feira], depois que o regime de Kiev declarou sua prontidão para negociações, as hostilidades ativas nas principais direções da operação foram suspensas”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa, major-general Igor Konashenkov, em um comunicado neste sábado (26).

“Depois que o lado ucraniano abandonou o processo de negociação, hoje todas as unidades receberam ordens para continuar sua ofensiva em todas as direções, de acordo com o plano de operação”.

As declarações do ministro da Defesa, também ecoadas pelo Kremlin, ocorreram depois que autoridades ocidentais disseram que a invasão russa não estava progredindo tão rápido quanto Moscou esperava.

A VERSÃO DA UCRÂNIA, DA OTAN E DOS ESTADOS UNIDOS

Um representante da presidência ucraniana, no entanto, negou, na madrugada deste sábado, que o país tenha se recusado a negociar.

Um oficial militar Otan diz que “eles (russos) estão tendo problemas”, apontando para as informações mais recentes da aliança. “Eles não têm diesel, estão indo devagar e o moral é obviamente um problema.”

Questionado se os russos provavelmente intensificarão seus esforços, o funcionário disse: “Eles precisam, estão muito atrasados. Isso está ficando fora de controle para eles, cada dia adicional é muito doloroso.”

Na tarde de sábado, a velocidade do avanço da Rússia na Ucrânia diminuiu, provavelmente devido a dificuldades logísticas e “forte resistência ucraniana”, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido em comunicado baseado em atualizações de inteligência.

A maioria das mais de 150.000 forças russas que se reuniram ao redor da Ucrânia agora estão lutando no país, mas essas tropas estão “cada vez mais frustradas por sua falta de impulso” enquanto enfrentam forte resistência ucraniana, disse um funcionário do Pentágono.

Mais cedo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, disse que as forças do país “resistiram e repeliram com sucesso os ataques inimigos”. “Os combates continuam em diferentes cidades e regiões do nosso país”, disse.

“Nós arruinamos os planos deles (russos). Eles não têm vantagem sobre nós”, afirmou o presidente sobre a tentativa das tropas da Rússia em controlar Kiev, capital da Ucrânia. Explosões e tiros foram ouvidos durante a madrugada, enquanto as tropas russas avançavam sobre a cidade.

UCRÂNIA FECHA FRONTEIRAS COM RÚSSIA E BELARUS

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, anunciou no sábado que o país vai fechar suas fronteiras com a Rússia e Belarus. Em uma declaração em vídeo postada no Telegram, Shmyhal disse que apenas os cidadãos da Ucrânia poderão cruzar da Rússia e da Bielorrússia para a Ucrânia.

Ele não indicou quando o fechamento da fronteira entraria em vigor.

PAÍSES EUROPEUS ENVIAM REFORÇOS PARA A UCRÂNIA

A Alemanha, Portugal, Holanda e República Tcheca anunciaram na sexta-feira (25) e neste sábado o envio de mais suprimentos para ajudar a Ucrânia em meio ao combate contra a Rússia, iniciado na madrugada de quinta-feira (24), assim como o envio de tropas.

A República Tcheca se comprometeu a realizar um “envio de armas para a Ucrânia” no valor de mais de US$ 8,5 milhões para um “local de escolha dos ucranianos”.

Já a Holanda disse que forneceria mais poder de fogo à Ucrânia. “A Holanda fornecerá à Ucrânia 200 mísseis antiaéreos Stinger. Outros materiais de defesa já estão a caminho”, tuitou o conselheiro de defesa e relações exteriores do primeiro-ministro, Geoffrey van Leeuwen.

O governo holandês também fornecerá 50 armas antitanque Panzerfaust-3 e 400 foguetes, disse o ministério em uma carta ao parlamento.

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, disse na sexta-feira que o país vai enviar reforços para se juntar aos soldados ucranianos no terreno para ajudar a proteger as suas fronteiras.

A Alemanha também entregará armas à Ucrânia, em uma grande mudança de política depois de resistir aos pedidos anteriores de Kiev por armamento defensivo.

“O ataque russo marca uma mudança nos tempos. É nosso dever apoiar a Ucrânia tanto quanto pudermos nos defender contra o exército de invasão de Putin. Portanto, entregaremos 1.000 armas antitanque e 500 mísseis Stinger para nossos amigos na Ucrânia”, disse o chanceler alemão Olaf Scholz.

RÚSSIA E UCRÂNIA DIVERGEM SOBRE ALVOS CIVIS ATINGIDOS

De acordo o prefeito da capital Kiev, Vitaliy Klitschko, um prédio residencial de mais de 20 andares foi atingido por um míssil. Não há informações de vítimas. O prefeito anunciou que Kiev adotará um toque de recolher das 17h deste sábado (26) (12h de Brasília) até as 8h de segunda-feira (28).

Equipes da CNN norte-americana na capital ucraniana relatam fortes explosões a oeste e sul de Kiev na manhã deste sábado.

De acordo com o governo ucraniano, um tanque e aeronaves do exército russo foram destruídas no combate desta madrugada. O Estado-maior das forças armadas informou que havia também ataques em outras cidades.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que lançou ataques com mísseis de cruzeiro durante a noite contra alvos na Ucrânia, mas afirmou que visava exclusivamente a infraestrutura militar. Mais tarde, neste sábado, o órgão afirmou que a distribuição de armas a civis por parte do governo ucraniano “inevitavelmente levará a acidentes e baixas”.

“O regime nacionalista de Kiev distribui massiva e incontrolavelmente armas leves automáticas, lançadores de granadas e munição para moradores de assentamentos ucranianos”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov.

O ministério russo também afirmou que unidades das forças armadas russas assumiram o controle da cidade de Melitopol, no sudeste da Ucrânia.

Na sexta-feira (25), o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, procurou tranquilizar a comunidade internacional ao sobre ataque a civis. “Ninguém vai atacar o povo da Ucrânia”, disse ele durante uma acalorada conferência de imprensa, dizendo à CNN que “não houve ataques à infraestrutura civil”.

Vídeos, fotos e imagens de satélite analisadas e geolocalizadas pela CNN confirmam que em várias ocasiões áreas densamente povoadas na Ucrânia foram atingidas. A CNN Internacional entrou em contato com o governo russo para comentar e aguarda retorno.

UCRANIANOS FOGEM DO PAÍS RUMO A PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA

Segundo a ONU, mais de 120 mil ucranianos fugiram do país nas últimas 48 horas. Famílias temerosas com a guerra lotam as fronteiras da União Europeia na esperança de entrar na Polônia, Eslováquia, Romênia e Hungria.

A vice-alta comissária das Nações Unidas para os Refugiados, Kelly Clements, disse à CNN neste sábado (26) que até 4 milhões de pessoas podem tentar cruzar as fronteiras enquanto a crise na Ucrânia continua.

enviado especial da CNN Brasil, Mathias Brotero, mostrou a chegada dos refugiados ucranianos ao país – assista no vídeo abaixo. Eles foram recebidos com suprimentos, como alimentos e fraldas.

(Da Redação com CNN)