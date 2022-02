Coluna Caio Gottlieb: IDEIA FIXA

O portal de internet Poder360 deu-se ao trabalho de fazer um meticuloso levantamento e constatou que o ex-presidente já defendeu publicamente a proposta ao menos 9 vezes nos últimos dois anos, ressaltando que “a discussão é necessária e precisa ser feita pelo Congresso”.

Mas a investida não é nova. Trata-se de pauta recorrente de setores da esquerda, principalmente do PT. Aliás, o tema é um dos mantras do programa do partido.

Travestida com o nobre propósito de “democratizar a imprensa”, a iniciativa não tem outra finalidade senão a de instituir uma forma legal de calar a voz dos adversários.

O nefasto objetivo fica ainda mais claro quando se vê os petistas usando como modelo a ser implementado no Brasil a Lei de Responsabilidade Social em Rádio e Televisão aprovada na Venezuela ainda durante o governo do caudilho Hugo Chávez que conferiu ao estado a prerrogativa de fechar empresas jornalísticas que “questionarem a autoridade constituída”.

Desde então, além de cassar as licenças de centenas de emissoras de rádio e TV, o regime moveu ações que já resultaram no encerramento das atividades de três quartos dos veículos impressos do país.

Hoje, o único jornal independente que resta por lá é o El Nacional, que talvez esteja também com seus dias contados, já que está sendo investigado por “questionar as autoridades” ao publicar notícias que revelam as mazelas da ditadura de Nicolás Maduro.

Enquanto isso, os jornalistas e os barões da grande mídia brasileira, ingenuamente, ficam acusando Bolsonaro de tentar restringir a liberdade de expressão com as inofensivas malcriações que ele comete contra repórteres, e se engajam entusiasticamente, sem nenhum recato, na campanha pela eleição de Lula.

Caros colegas, acordem: vocês estão dormindo com o inimigo.

