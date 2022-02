Foz: CONHEÇA AS 5 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS NO BAIRRO ITAIPU A

As 5 soluções tecnológicas que foram selecionadas, em setembro de 2021, através do edital Smart Vitrine, já estão em funcionamento no Bairro Itaipu A, e agora serão testadas e validadas.

A startup Icehot, de Bento Gonçalves (RS), desenvolve estações de hidratação inteligente para espaços públicos que disponibilizam água quente e fria para pessoas e pets. Um dos equipamentos instalados em Foz também possui um vaporizador, proporcionando bem-estar nessa época do ano, em espaço para caminhadas e corridas em uma das avenidas do bairro Itaipu A.

“O equipamento foi instalado há 3 dias e o fluxo de uso do equipamento está muito grande. A receptividade está sendo muito positiva e temos recebido muitos feedbacks da população. Percebemos que algumas pessoas já começaram a mudar o hábito de carregar a garrafa de água durante a caminhada. Um dos benefícios ambientais dessa tecnologia é evitar o excesso de consumo de garrafas plásticas, uma vez que o acesso gratuito de água de qualidade, permite a reutilização de garrafas”, explicou Marcelo Polo, da IceHot.

Outra startup, a Óleoponto, de Campo Grande (MS), disponibiliza solução tecnológica para resolver o problema do descarte incorreto do óleo de cozinha no meio ambiente. O equipamento da Óleoponto permite qualquer pessoa levar em garrafa plástica o óleo de cozinha usado que será coletado pelo equipamento. Isso gera uma bonificação para o usuário que, ao atingir uma quantidade de pontos, consegue trocar por um óleo de cozinha novo.

Segundo Zadrik Mendonça, CEO da Óleoponto, a missão da empresa é contribuir com a preservação do meio ambiente. “O descarte inadequado de óleo de cozinha é um grande problema. Para se ter uma ideia, 1 litro de óleo de cozinha pode contaminar 25 mil litros de água. Isso sem falar na contaminação do solo. Atualmente são mais de 3 bilhões de litros de óleo de cozinha produzidos todos os anos e apenas menos 4% é reciclado”, explicou.

A startup Automa Vision, de Curitiba (PR), busca modernizar a gestão de cidades através de gêmeos digitais inteligentes que permitem a simulação dos espaços públicos em ambiente virtual.

“Os gêmeos digitais são uma réplica viva da cidade, fornecendo para o gestor o presente, o passado e o futuro do município. Não é como um modelo 3D, mas sim uma réplica digital que possibilita a interatividade, através da realidade virtual, onde pode se ver, por exemplo, todo o fluxo e a dinâmica do trânsito da cidade. São inúmeras possibilidades de aplicação dos gêmeos digitais para melhorar a qualidade de vida da população”, explicou Charles Stempniak, CEO da Automa Vision.

A Bohnen+Messtek, de São Paulo (SP), oferece soluções padronizadas de monitoramento para redes elétricas de maneira inteligente. Nesse momento, um estabelecimento comercial do bairro Itaipu A está utilizando essa tecnologia.

A Topa Facto, de Assunção (Paraguai) dispõe de totem inteligente que disponibiliza: acesso à internet, carregamento de celular, câmera de monitoramento, horário de ônibus, temperatura, cartão braile e sistema de áudio para PCDs.

SOBRE O SMART VITRINE

O Smart Vitrine é o edital destinado às empresas que oferecem tecnologias em cidades inteligentes, com soluções que possam ser testadas, validadas e implementadas no ambiente de testes (Sandbox) do Vila A Inteligente, ou Bairro Itaipu A, que é o primeiro e maior bairro público Sandbox do Brasil.

As soluções tecnológicas que estão sendo apresentadas nas propostas para o Smart Vitrine devem ser enquadradas em um dos seguintes eixos temáticos: Meio Ambiente; Tecnologia e Inovação; Segurança; Economia; Finanças ou Empreendedorismo; Governança; Urbanismo; Saúde; Educação; Energia; Habitação; Esporte, Cultura ou Recreação; Telecomunicações; Mobilidade e Acessibilidade; Agricultura; Saneamento; ou Turismo.

O Smart Vitrine é uma iniciativa do PTI-BR, da ABDI, da Itaipu Binacional, da Prefeitura de Foz do Iguaçu, com parceria do Inmetro, Sebrae e da Copel.

(Da Redação com PTI)