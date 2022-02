Pesquisas: CIENTISTAS DETERMINAM MAIOR ÁRVORE GENEALÓGICA DA HISTÓRIA COM 231 MILHÕES DE ANCESTRAIS

“Essencialmente, estamos reconstruindo os genomas de nossos ancestrais e usando-os para formar uma série de árvores evolutivas vinculadas entre si […]. Assim nós podemos então estimar quando e onde esses ancestrais viveram”, explicou o geneticista líder do estudo, Anthony Wilder Wohns, também pesquisador da Universidade de Oxford.

Uma das vantagens do modelo usado pelos pesquisadores, de acordo com Yan Wong, é que eles conseguem determinar as linhagens fazendo “poucas suposições sobre os dados analisados e podem incluir amostras de DNA modernas e antigas”.