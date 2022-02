Refugiados: CIDADE DO PARANÁ OFERECE REFÚGIO AOS UCRANIANOS EM MEIO À GUERRA COM A RÚSSIA

A pequena cidade de Prudentópolis, de pouco mais de 57 mil habitantes que fica a 200 km de Curitiba, decidiu abrir as portas para os irmãos ucranianos. Cerca de 75% da população é de origem ucraniana. Moradores de Prudentópolis fizeram um ato em apoio ao país do leste europeu e pediram paz ao povo ucraniano. Além dos moradores, a prefeitura ofereceu ajuda humanitária aos refugiados. O governo brasileiro ainda não se pronunciou sobre o caso.

Além dos refugiados, a situação dos brasileiros em Kiev ainda é crítica. A angústia dos moradores de Prudentópolis é ainda maior, porque os jovens que moram no Brasil falam para os país que queriam ser combatentes de guerra para defender a Ucrânia da Rússia.

Edegar Belo nasceu em Kiev e veio para o Brasil ainda pequeno. Os parentes dele vivem próximo a Chernobyl, primeira cidade a ser invadida pelas tropas russas. Os primos de Edegar estão escondidos em um bunker. “Eu tenho um primo que tem 37 anos de idade e fala para mim que gostaria muito de se refugiar aqui no Brasil. Mas devido ao governo não deixar eles saírem do país, ele fez um abrigo no fundo da casa dele. Ele cavou um buraco para proteger os familiares: o pai e a mãe”, disse Edegar.

Ele conta também que o primo não conseguiu sair de Kiev porque foi convocado para ser combatente. “Ele é reservista do exército e está sendo convocado para ir combater também. A mãe dele foi para a Itália. Ela conseguiu refúgio na Itália. Não veio para o Brasil porque lá era mais fácil. Eu conversei com ela e ela fala que tem vontade de vir aqui para nossa cidade”.

