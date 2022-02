ARREPENDIMENTO NÃO É CHORAR, É MUDAR!

“Então Jesus endireitou o corpo e disse: – Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? – Ninguém, senhor! -respondeu ela. Jesus disse: – Pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais!” (João 8:10-11).

Nesta conhecida passagem Bíblica de acima, Jesus deixa claro que Ele, ao perdoar aquela mulher adultera que seria morta por apedrejamento, o fez dando-lhe também uma ordem: “Vá e não peque mais!”. Adiantaria ela, apenas, chorar e se lamentar pelo que fez de errado e, mesmo assim, ser perdoada por Deus?

Arrependimento é uma mudança de atitude, não apenas chorar. A pessoa que se arrepende muda de ideias e decide viver de forma diferente. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se vira para Deus.

Arrependimento significa “mudar de direção” ou “mudar o pensamento”. Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento (2 Timóteo 2:25). Na Bíblia, arrependimento é:

Reconhecer o pecado

Para se arrepender, a pessoa precisa entender que pecou. Todos pecam. A pessoa que se arrepende fica triste porque entende que o pecado é errado (2 Coríntios 7:9-10). Por isso, pede perdão a Deus.

Mudar de vida

Arrependimento não é só ficar triste por causa do pecado. Arrependimento é também decidir mudar de vida. Quando alguém se arrepende, ele decide abandonar o pecado e viver para Deus. Não se contenta com o pecado; quer fazer o que é certo e agradar a Deus (Romanos 2:6-8).

Quais são as consequências do arrependimento?

A principal consequência do arrependimento é uma vida diferente. A atitude em relação ao pecado muda. Agora a pessoa não quer continuar pecando. Com a ajuda de Jesus, pode rejeitar o pecado e escolher fazer o que é certo (Tiago 4:7-8).

A pessoa arrependida está pronta aceitar a correção de Deus e aprender como viver de maneira certa. Isso não significa que nunca mais vai pecar. Mas significa que vai pedir perdão, se esforçar para fazer melhor e lutar contra o desejo de pecar (1 João 1:8-9).

Outra consequência do arrependimento é a libertação da culpa. Quando uma pessoa se arrepende, Deus perdoa seus pecados. Agora não precisa viver mais com o peso da culpa. A pessoa arrependida entende que não está mais debaixo de condenação (Romanos 8:1-2).

Com o tempo, o arrependimento traz muitas consequências exteriores. Deus liberta do pecado para poder praticar boas obras (Tito 2:14). Ele põe o desejo de fazer o bem no coração e ajuda a pôr em prática.

OREMOS: Senhor Deus, ajuda-me a vencer as minhas fraquezas. Perdoa-me por dar lugar a tantas coisas que te desagradam e me ajuda a melhorar, Pai! Purifica a minha mente, os meus olhos e o meu coração! São tantas coisas que preciso abandonar… Ensina-me o Teu caminho perfeito, em Jesus Cristo, para que eu seja mais parecido com Ele. Ajuda-me a estar atento e em oração, todos os dias! E não me deixes cair em tentação, em nome de Jesus! Amém!

(Com Bíblia OnLine e Respostas Bíblicas)