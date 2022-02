Auxílio: BOLSONARO DIZ QUE GOVERNO NÃO POUPARÁ ESFORÇOS PARA AJUDAR BRASILEIROS NA UCRÂNIA

SÃO PAULO (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro afirmou em suas redes sociais neste sábado (26) que o governo não poupará esforços para superar as dificuldades atuais para ajudar na retirada de brasileiros da Ucrânia, invadida nesta semana por forças militares russas.

Segundo o presidente, até agora cerca de 50 brasileiros foram para países vizinhos à Ucrânia por via terrestre, entre jornalistas, estudantes, empresários e atletas.

“O Itamaraty enviou uma missão para a fronteira da Romênia com a Ucrânia e tem coordenado a operação de retirada de brasileiros por meio do contato direto com o chefe da estação central de trens de Kiev, com as autoridades migratórias e com as autoridades locais de Chernivtsi”, disse Bolsonaro.