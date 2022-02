Entenda: TRAVESSEIRO VELHO CAUSA PROBLEMAS DE SAÚDE. SAIBA QUAIS

Lave as fronhas uma vez por semana: a roupa de cama deve ser trocada regularmente para evitar o acúmulo de bactérias;

A maioria das roupas de cama deve ser lavadas a 40° C. Um vez por mês, no entanto, elas devem ser lavadas a 60° C para remover o acúmulo de óleos e bactérias;