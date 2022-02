Futebol: FIFA DECIDE BANIR A RÚSSIA DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS

Após forte pressão de federações pela Europa, a Fifa decidiu banir a Rússia das competições internacionais neste domingo (27/2). Desta forma, o país pode ficar de fora da Copa do Mundo com as cores da Federação Russa. Para entrarem na disputa, os atletas terão que jogar pela “União de Futebol da Rússia”, em situação semelhante ao que ocorre nas Olimpíadas.

Somente sob essa condição os jogadores da Seleção da Rússia poderão atuar na repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe tem compromisso marcado para o próximo dia 24, quando joga contra a Polônia. As restrições adotadas pela Fifa são uma tentativa de evitar uma expulsão imediata com a classificação automática dos poloneses para a fase seguinte.

Na prática, os jogadores só poderão atuar caso abram mão de usar os emblemas oficiais do país. Além disso, o hino russo não será tocado antes das partidas, a bandeira da Rússia não poderá ser utilizada e os jogos que forem de mando de campo da Rússia serão disputados em área neutra com portões fechados. A decisão tem prazo indeterminado e poderá ser reavaliada de acordo com os acontecimentos durante o conflito com a Ucrânia.

A Federação anunciou ainda que as sanções podem ficar ainda mais severas caso a guerra prossiga. A Fifa condenou o uso de forças por parte da Rússia e expressou solidariedade a todos os atingidos pelos conflitos desencadeados desde a última quinta.

A Federação Polonesa já havia anunciado que não enfrentaria os russos na repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo.

