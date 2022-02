Tensão: COMANDANTE UCRANIANO EM KHARKIV DIZ QUE DEZENAS DE RUSSOS SE RENDERAM

O comandante das forças ucranianas em Kharkiv, Oleg Synegubov, afirmou que dezenas de soldados russos se renderam em meio aos combates contínuos na cidade, que fica a cerca de 32 quilômetros da fronteira russa.

Ele também alegou que os soldados capturados reclamaram de desmoralização e não compreensão da missão, além de falta de combustível. Synegubov postou fotos de alguns dos soldados russos supostamente capturados em sua conta no Facebook.

Ele alertou os civis para ficarem dentro de casa, dizendo que “Deixando suas posições, os combatentes russos tentam se esconder entre os civis, pedindo às pessoas roupas e comida”.

Vídeos de mídia social neste domingo (27) mostraram vários caminhões militares russos abandonados cercados por soldados ucranianos em Kharkiv, enquanto os combates continuavam após um bombardeio noturno pela artilharia russa.

No domingo, Vadym Denysenko, conselheiro do ministro do Interior ucraniano, disse que as forças russas tentaram “invadir nossas cidades. Mas a cidade de Kiev, a cidade de Chernihiv, a cidade de Mariupol, a cidade de Kharkiv, estão completamente sob controle ucraniano. Apesar do fato de que os russos estão enviando seus grupos de sabotagem e bombardeando infraestruturas críticas, nós defendemos todas as nossas cidades”.

“Não há tropas russas” em Kiev, diz prefeito

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse neste domingo que não há tropas russas na capital ucraniana.

“Houve confrontos e conflitos à noite. Destruiu vários grandes grupos de sabotagem”, postou Klitschko em sua conta no Instagram. “Nossos militares, policiais e defesa territorial continuam a detectar e neutralizar sabotadores”.

Klitschko disse que nove civis, incluindo uma criança, foram mortos em Kiev desde o início da invasão russa, bem como 18 militares e militares da defesa territorial.

“É para a segurança dos moradores que impomos um toque de recolher até amanhã de manhã. Não vá lá fora. Você só pode sair se, ao sinal do alarme aéreo, for ao abrigo”, disse ele.

“A Rússia está bombardeando bairros residenciais na capital ucraniana. A Rússia está matando ucranianos em toda a Ucrânia!”. O Ministério da Defesa da Rússia disse que tem como alvo apenas instalações militares, não civis.