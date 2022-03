Chacina: PAI MATA AS FILHAS DENTRO DE IGREJA E DEPOIS TIRA A PRÓPRIA VIDA

Um atirador entrou em uma igreja em Sacramento, na Califórnia e matou quatro pessoas. O tiroteio foi registrado na última segunda-feira (28) próximo às 17h.

De acordo com o jornal ABC News, três das vítimas eram filhas do atirador, a quarta vítima era apenas uma pessoa encarregada de supervisionar a visita entre o homem e seus filhos. As vítimas eram crianças de 9,10 e 13 anos.

A mãe das vítimas tinha uma ordem de restrição contra o pai das crianças. Ela não estava no local no momento do crime.

Após o tiroteio, os socorristas foram acionados, mas ao chegar no local as vítimas já estavam mortas. O atirador cometeu suicídio logo depois de cometer os assassinatos.

As autoridades continuam investigando o caso e buscam por testemunhas. O crime foi classificado como incidente de violência doméstica. Até o momento não há maiores informações sobre o caso.

(Com RM)