Buenos Aires: 3 MOTIVOS PARA PROGRAMAR SUA VIAGEM À CAPITAL ARGENTINA

Com a recente flexibilização das restrições de entrada para turistas na Argentina, brasileiros devem voltar a movimentar as avenidas de Buenos Aires este ano. Não à toa, a capital portenha é um dos destinos mais procurados na América do Sul, principalmente pelos brasileiros.

O país vizinho divide fronteiras, idiomas que têm muito em comum e uma intensa paixão pelo futebol — características familiares que atraem qualquer viajante em busca de desbravar seu primeiro roteiro fora do país.

O alfajor é um doce típico argentino Caminito, Argentina Mercado de San Telmo, Buenos Aires Buenos Aires costuma ser a primeira viagem internacional de quem mora no Brasil. Porém, é também um dos destinos favoritos de muitos turistas cativados pelas novidades que sempre surgem na terra dos hermanos. Relembre cinco motivos para aproveitar a retomada das viagens, respeitando as medidas de segurança, e programar seu próximo roteiro ao país vizinho.

1. Regras flexíveis e voos rápidos

Com a flexibilização das regras, a companhia Aerolíneas Argentinas anunciou, na segunda-feira (21/2), que retomará o trajeto que liga o Aeroporto Internacional de Brasília a Buenos Aires a partir de 5 de abril.

A alta quantidade de voos e o tempo curto de viagem — são cerca de três horas e meia de trajeto — tornam a cidade altamente atrativa. Em termos financeiros, pode ser mais barato cruzar a fronteira argentina do que viajar para algumas cidades brasileiras.

Em média, um voo partindo do Brasil para a Argentina custa entre R$ 1 mil e R$ 2.500. O viajante também não precisa arcar com custos de visto, tampouco se preocupar com atualização de passaporte — brasileiros podem entrar no país vizinho apresentando apenas o RG.

2. Câmbio favorável

Apesar da desvalorização do real nos últimos tempos, o câmbio ainda favorece os brasileiros na maior parte dos países vizinhos. Deixe de lado as notícias ligadas ao valor do euro, libra e dólar. Quando se trata da moeda argentina, 1 real equivale a aproximadamente 20 pesos.

Considerando as diferenças em termos de custo de vida na capital portenha, a cidade segue sendo uma das mais acessíveis. A diferença monetária tende positivamente para o nosso lado.

Puerto Madero, Buenos Aires

3. Alta gastronomia

O lado gastronômico é parte integrante e inseparável de qualquer roteiro na cidade. Come-se muito bem em Buenos Aires, e a cozinha portenha está baseada na essência dos imigrantes que povoaram a cidade no século XIX e enriqueceram o cardápio “criollo” com receitas da Espanha, Itália, Alemanha e da tradicional culinária andina dos países vizinhos.

É quase imperdoável pegar o voo de volta sem provar os cortes de carne argentinos, as famosas empanadas, o sorvete de dulce de leche, os alfajores e o tradicional mate.

Transborda cultura

Muitos são os motivos que garantem a Buenos Aires a característica de uma cidade repleta de cultura. Dois ou três dias inteiros poderiam, facilmente, ser gastos apenas desbravando museus e programações culturais da metrópole. São nada menos que 380 livrarias, 287 teatros e 160 museus.

O Teatro Colón é o representante especial, com o título de um dos quatro teatros líricos mais destacados do mundo. Além dele, o “fileteado portenho” é Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO e a Av. Corrientes inspira a época de ouro do tango.

Na capital, representações artísticas se distribuem pela cidade como um respiro em meio às avenidas movimentadas. Tirar um momento do roteiro para admirar a cultura, a arte e a literatura é um agrado aos olhos em terras argentinas.



Buenos Aires é conhecida como capital mundial do tango

Respira futebol

Diferenças à parte, quem é amante de futebol há de convir que um concorrente à altura dos brasileiros quando se trata de paixão pelo esporte, certamente, é a Argentina. A vibração à La Bombonera, no estádio sede do Boca Juniors, é um dos pontos que os fãs de bola no pé mais gostam de conhecer.

Buenos Aires respira futebol o tempo todo: nos estádios e fora deles. Visitas ao museu e ao estádio possibilitam conhecer mais de perto a história do clube, suas conquistas e ter até a oportunidade de ver de pertinho o campo e visitar os vestiários.

(Com Metrópoles)