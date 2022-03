Copa Libertadores: FLUMINENSE ATROPELA MILLONARIOS (COL) E SE CLASSIFICA PARA 3ª FASE DA COMPETIÇÃO

O Fluminense venceu o Millonarios por 2 a 0, em São Januário, pelo jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores. Com a vantagem do empate, o Tricolor não se intimidou e somou o placar agregado por 4 a 1 para garantir a classificação para a terceira fase do torneio sul-americano.

No entanto, apesar de ter entrado em campo com a vantagem do empate, o Fluminense iniciou a partida pressionando a defesa do Millonarios. Com longos lançamentos, o Tricolor furou os bloqueios do time colombiano e conseguiu ameaçar no primeiro tempo. Além disso, em alguns momentos, criou as jogadas com troca de passes entre a trinca de volantes.

Com a faixa de capitão, Yago Felipe foi mais uma vez o responsável para esticar a corda e encontrar os atacantes na última linha. Por outro lado, com dificuldades, o volante precisou do auxílio do meia André e dos alas Lucas Calegari e Cris Silva. Pelo lado esquerdo, o lateral de origem ameaçou a defesa colombiana, mas não foi neste setor que o Fluminense quase abriu o placar.

Aos 5 minutos do primeiro tempo, com uma boa troca de passes no meio-campo, a bola chegou em Luiz Henrique, que avançou e tocou para Willian Bigode. O veterano dominou e finalizou com categoria para o canto esquerdo de Alvaro Montero. No entanto, o goleiro do Millonarios se esticou e fez uma bela defesa.

Durante o primeiro tempo, o Fluminense buscou novamente furar os bloqueios defensivos do Millonarios. No entanto, não foi o suficiente para abrir o placar e não ser ameaçado. Aos 19 minutos, o meia Celis driblou o volante André e cruzou rasteiro para a área. A bola chegou no atacante Vega, que finalizou de primeira e o goleiro Fábio desviou para o escanteio.

No fim do primeiro tempo, o Fluminense teve muitas dificuldades para efetuar uma transição ofensiva. Sem um meia de articulação, o Tricolor contou apenas com o volante Yago Felipe para criar as jogadas. Aos 44 minutos, a bola subiu na área do Tricolor e o atacante Herazo cabeceou com perigo para o gol de Fábio, que se esticou e encaixou para afastar o perigo.