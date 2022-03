Paraná: ESTADO É O SEGUNDO EM NÚMEROS DE CASOS DE CÂNCER DE PELE

Dados do Painel da Oncologia do Ministério da Saúde mostram que o Brasil registrou 205 mil diagnósticos de câncer de pele entre 2013 e 2021. Ainda de acordo com os registros, o Paraná é o segundo estado em número de casos, com 27 mil, atrás apenas de São Paulo.

Os sintomas podem se assemelhar a pintas, eczemas ou outras lesões benignas. Por isso, é importante um exame clínico feito por um médico especializado para fazer uma biopsia.

A prevenção pode ser determinante para evitar a doença entre elas, evitar a exposição prolongada entre as 10h às 16h, usar camiseta longa, cobrir partes do corpo mais expostas ao sol, usar óculos escuro e filtro de proteção solar com, no mínimo, 30 FPS.

Principais tipos de câncer que atingem as mulheres e tratamentos com radioterapia

O mês de Março, adotado genericamente como o mês da Mulher, serve a uma causa que abrange mais do que comemorar aquelas conhecidas conquistas históricas, tornou-se também um mês importante para se destacar todos os aspectos que envolvem as mulheres, como a ampliação da consciência em relação aos cuidados consigo e com a sua saúde, em que se aborda amplamente a prevenção das diversas doenças que atingem as mulheres.

Segundo a rádio-oncologista do Oncoville, Paula Soares, as mulheres estão cada vez mais conscientes sobre os exames fundamentais para o diagnóstico precoce dos principais tumores femininos. A conscientização é a chave para uma abordagem preventiva dos tumores femininos: “para detectar o câncer em fase inicial, quando há maior chance de cura e os tratamentos são menos agressivos, é importante realizar os exames de prevenção periodicamente, entre eles mamografia e papanicolau, por exemplo.”

Embora as mulheres tenham hoje maior consciência quanto à importância da prevenção de doenças neoplásicas como o câncer de mama, por exemplo, este é o que mais atinge as brasileiras, com cerca de 29,7% dos casos. Em segundo lugar estão os tumores de cólon e reto com 9,2%. Na terceira posição, os casos de colo do útero com 7,5%, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer – INCA.

(Com Bem Paraná)