Economia: PREÇO DA GASOLINA SOBE NO PARANÁ, ENQUANTO BAIXA NO PAÍS

Em fevereiro, o preço do litro da gasolina recuou 0,4% em comparação com janeiro. No segundo mês do ano, a média nacional chegou a R$ 6,880, enquanto em janeiro o preço médio foi de R$ 6,908. Apesar da queda, o valor ainda é 33,28% superior ao registrado no mesmo mês de 2021.

As informações constam em levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

Porém, alguns estados registraram alta no preço médio no mês passado: Acre (1,37%), Bahia (0,87%) e Paraná (0,56%). No Paraná o preço médio praticado em fevereiro foi de R$ 6,532, contra R$ 6,496 em janeiro.

(Com Bem Paraná)