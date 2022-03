Fação: PM PRENDE 6 E LIBERTA 3 VÍTIMAS QUE ERAM JULGADAS PELO TRIBUNAL DO CRIME

Seis pessoas foram presas e três vítimas foram libertadas antes de serem executadas pelo Tribunal do Crime, na madrugada desta quinta-feira (3). A Polícia Militar foi acionada para o conjunto residencial CDHU-F (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), localizado na rua Serra do Espinhaço, no Jardim Santa Catarina.

De acordo com a PM, o chamado foi realizado de modo anônimo via 190 por uma vizinha do imóvel que suspeitou da movimentação no local. Na ligação, a mulher conta que escutou gritos de pessoas que possivelmente estavam sendo torturadas.

Com as informações, equipes da 1ª Companhia do 26° Batalhão de Polícia se deslocaram até o endereço e, com apoio da Força Tática e do Canil, realizaram um cerco ao imóvel.

Segundo o subtenente Amaral, dentro do apartamento foram localizadas nove pessoas, sendo seis criminosos e três vítimas. Os suspeitos foram detidos em flagrante e encaminhados para a delegacia.

Em contato com as vítimas, os três homens relataram que estavam há mais de 24 horas no local sendo julgados pela facção que atua dentro e fora dos presídios.

Segundo o trio, um dos homens era julgado por uma dívida envolvendo drogas e por ser acusado de ter perdido uma carga pertencente à facção. Já as outras duas vítimas se envolveram em uma confusão em um baile funk na noite anterior.

(Com Agência Record)