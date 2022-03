TecNews: 10 NOTÍCIAS DE TECNOLOGIA PARA VOCÊ COMEÇAR A SUA QUINTA-FEIRA (03)

Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (02). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. iPhone SE 3 é ‘confirmado’ por loja parceira da Apple na Amazon. Terceira geração do celular mais barato da marca pode ser apresentado no dia 10 de março pela Apple.

2. Anonymous assume ataque cibernético em sites russos. Durante o ataque hacker, sites de agências e veículos de comunicação da Rússia exibiram mensagens pedindo o fim da invasão na Ucrânia.

3. Golpista do Tinder: Simon Leviev cai em golpe na internet. Simon Leviev, conhecido como o Golpista do Tinder, caiu em golpe de casal que prometia verificar sua conta no Instagram; veja!

4. Resident Evil 2, 3 e 7 chegarão com melhorias ao PS5 e Xbox Series. De acordo com a Capcom, quem tiver cópias dos jogos no PS4 e Xbox One poderá resgatar os novos jogos gratuitamente.

5. Apple realizará evento em 8 de março e pode lançar novo iPhone SE. Além de apresentar o iPhone SE 3, a Apple pode aproveitar o evento para revelar um novo iPad Air e computadores com o chip Apple Silicon.

6. Microsoft bane mídias estatais russas de suas plataformas. Além de banir aplicativos russos de suas plataformas, a Microsoft promete aconselhar o governo ucraniano sobre ameaças cibernéticas.

7. Windows 11 está em cerca de 20% dos PCs, diz pesquisa. As versões 21H1 e 21H2 do Windows 10 são as líderes do ranking, referente ao mês de fevereiro.

8. Covid-19: vacina brasileira pode estar disponível em 9 meses. Vacina desenvolvida no Brasil tem financiamento do governo federal e foi criada em parceria com empresa americana.

9. Euphoria se torna a série mais assistida do HBO Max na América Latina. A série estrelada por Zendaya ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais durante sua exibição.

10. Existem mesmo tantos neonazistas na Ucrânia? Presidente da Rússia chegou a sugerir que militares ucranianos tomassem o poder, derrubando o atual presidente Zelenski.

(Com TecMundo)