Economia: OFERTAS DE VAGAS EM HOME OFFICE MAIS QUE DOBRAM EM UM ANO

As vagas de trabalho em regime home office mais que dobraram em um ano, segundo levantamento realizado pelo Empregos.com.br, site de recrutamento e seleção. O número de ofertas passou de 887 em janeiro de 2021 para 2.132 no primeiro mês deste ano, em 180 mil empresas que utilizam a plataforma de empregos.

Entre os setores com oportunidades de empregos mais ofertados para atuação remota estão tecnologia, serviços e consultoria. O que era uma realidade de poucas empresas, o trabalho remoto se tornou uma necessidade com a Covid-19. Quase dois anos após o início da pandemia, o home office tem sido bem avaliado.

“O sucesso do novo modelo de trabalho, antes provisório, fez com que muitas empresas passassem a contratar para esse regime de forma permanente. O trabalho remoto permite a redução de custos pelas empresas e pode ajudar setores que têm dificuldade em preencher vagas com profissionais qualificados, já que as companhias podem recrutar colaboradores de qualquer lugar do mundo”, ressalta Leonardo Casartelli, diretor de marketing do Empregos.com.br.

A pesquisa mostra também o aumento do interesse dos profissionais por essa modalidade. Em janeiro deste ano, o portal registrou um aumento de 419% na busca por vagas com as palavras-chave “home office”, uma alta de 394 para 2.046 acessos, comparado ao mesmo período do ano passado. Para Casartelli, o trabalho remoto se mostrou positivo para as pessoas por economizar tempo, dinheiro e por apresentar ganhos em termos de qualidade de vida.

“O trabalho a distância permite aos profissionais economizar com transporte e refeições em restaurantes, além da economia de tempo com deslocamento e interrupções desnecessárias. Outros pontos importantes são a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar que tenha uma boa conexão de internet e a flexibilidade de horários. Essa autonomia tem sido muito valorizada por quem busca o equilíbrio entre vida profissional e pessoal”, explica o executivo.

O Empregos.com.br tem 8.858 vagas para trabalho no regime home office. Os salários e benefícios variam. Para acessar as oportunidades é recomendado pesquisar pelas palavras-chave: home office, trabalho remoto ou teletrabalho.

Os setores mais buscados pelas empresas para atuação remota

Tecnologia (41,17%)

Serviços (6,66%)

Consultoria (3,06%)

Estética/Cosméticos (1,74%)

Transportes (1,58%)

Telemarketing (1,33%)

Comércio (1,20%)

Estágio (1,04%)

Financeiro (0,82%)

Outros (41,40 %).

(Com R7)