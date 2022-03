Foz do Iguaçu: EQUIPE IGUAÇUENSE DE FOOTGOLF DISPUTARÁ COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

O time SMEL Footgolf, de Foz do Iguaçu, terá um calendário repleto de importantes competições em 2022. Nos dias 26 e 27 de março os atletas estarão no Rio de Janeiro para a duas primeiras etapas do Campeonato Brasileiro. Já em maio, estarão em Córdoba (Argentina), para a Copa Sul-americana de Footgolf.

Para o técnico desportivo e atleta da equipe, Mário Sérgio, um ano com muitas competições pode contribuir também para a popularização do esporte na cidade, com uma equipe atuante em grandes torneios.

A equipe fará a sexta participação na categoria individual e a terceira por duplas no Campeonato Brasileiro. Em 2021, os atletas conquistaram a Copa Brasil.

“A modalidade já existe na cidade há alguns anos e vem sendo praticada por ótimos atletas. Temos um potencial muito grande de nos tornarmos um polo da prática no Brasil, com estrutura e apoio que recebemos da Prefeitura de Foz. O nome da cidade está sendo levado”, disse.

Outra novidade para 2022 será o Campeonato Iguaçuense de Footgolf, que vai reunir competidores do município e de outras cidades da região. As disputas aconterão o ano todo, com a primeira etapa iniciando no dia 13 de março e encerrando em novembro.

O time da fronteira recebe o apoio da Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

(Com AMN)