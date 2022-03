Foz do Iguaçu: HOSPITAL COSTA CAVALCANTI SOBE NO RANKING DOS MELHORES DO BRASIL E SE MANTÉM COMO O NÚMERO UM DO PARANÁ, APONTA NEWSWEEK

O Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), de Foz do Iguaçu, subiu no ranking dos Melhores Hospitais do Brasil e está, pelo terceiro ano consecutivo, na lista dos Melhores Hospitais do Mundo, segundo levantamento da Revista Americana Newsweek, em parceria com o World’s Best Hospitals 2022, divulgado nesta quarta-feira (2). O HMCC conquistou uma posição no âmbito nacional, saindo de 16º para 15º Melhor Hospital do Brasil, e sustentou o posto de 1º do Paraná e 3º melhor do Sul do Brasil.

O Hospital é administrado pela Fundação de Saúde Itaiguapy e mantido pela Itaipu Binacional. Saiba mais no link: https://www.newsweek.com/worlds-best-hospitals-2022/brazil .

Foi o terceiro ano consecutivo que a Newsweek incluiu o Brasil em sua pesquisa internacional – e em todas o HMCC apareceu. Desde 2020, quando recebeu a primeira premiação, a instituição já subiu três posições no ranking (18ª em 2020; 16ª em 2021; e 15ª em 2022).

A pesquisa independente, uma das mais renomadas publicações internacionais no setor, é feita a partir da apuração com especialistas, pacientes e indicadores da área, resultando em listas dos melhores hospitais em 27 países.

A lista global World’s Best Hospitals 2022 avaliou 250 instituições no mundo. A lista do Brasil é formada ainda por outros 95 hospitais, como Israelita Albert Einstein (SP), Sírio-Libanês (SP) e Moinhos de Vento (RS).

(Com Assessoria – Fotos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional e Valtemir Pereira)