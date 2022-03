Foz do Iguaçu: INSTITUTO DO ATLETISMO CONSEGUE NOVAS MEDALHAS EM COMPETIÇÃO ESTADUAL

Os atletas do Instituto do Atletismo de Foz do Iguaçu retornaram do torneio FAP 1, disputado no Centro Nacional de Treinamento em Atletismo de Cascavel (CNTA), no último fim de semana, com quatro medalhas conquistadas. Foram cerca de 17 competidores iguaçuenses em diversas provas contra os melhores do Paraná.

Entre os destaques, está Beatriz Cristaldo, ouro no salto em distância com a marca de 5.73 m, e prata nos 100 m rasos, fazendo o tempo de 12.30 seg. Victoria Nieradka foi a segunda colocada no salto em altura, com 1.50 m. Alexandre Silva foi bronze nos 100 m rasos, completando a prova em 10.97 seg.

“Para a segunda competição do ano, esses foram ótimos resultados. Levamos os atletas que mostraram estar à altura de grandes competições, por isso Foz é sempre um destaque”, contou o técnico Sérgio Muniz, o “Quick”.

Quick conta ainda que na próxima semana a equipe de Foz voltará a Cascavel para um novo torneio que pode render importantes marcas para a cidade.

“Dessa vez teremos as provas do salto triplo, lançamento do martelo e 400 m, que são modalidades onde temos nos destacado e poderão ainda render índices para os nossos atletas conseguirem uma vaga no Mundial sub-20. Esperamos ótimos resultados para esse ano”, completou o técnico.

(Com AMN)