Foz do Iguaçu: PROJETO QUE CRIA CAMPANHA DIRECIONADA AOS IDOSOS CONTRA FRAUDES E GOLPES POR MEIO DIGITAL ESTÁ TRAMITANDO NA CÂMARA MUNICIPAL

Um projeto de lei (19/2022), de autoria do vereador Valdir de Souza “Maninho”, que cria a campanha municipal de orientação aos idosos contra fraudes e golpes por meio digital e telefônicos começou a tramitar na Câmara de Foz e agora está sob análise das comissões.

O autor da matéria esclareceu a importância dessa divulgação: “A tecnologia cada dia vem aumentando, crescendo e temos de nos preocupar com idosos que tentam resolver suas coisas de forma digital, mas precisamos ter campanhas que divulguem essa questão e não caiam em golpes. Esperamos que o projeto seja aprovado e vire lei em nosso município”, pontuou o vereador Valdir de Souza “Maninho”.

Os dados da Febraban, trazidos no conteúdo da proposta legislativa, dão conta que as tentativas de golpes financeiros contra idosos aumentaram em 60%. Outro ponto importante a se considerar é o aumento de transações no comércio digital, com a pandemia, foi de 68% (dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico).

Assista: MANINHO FALA DO PROJETO:

A ideia é que a campanha tenha frente educativa e preventiva, que deve orientar os idosos quanto às maneiras adequadas de navegação na internet e formas seguras de adquirir bens, como ferramentas que garantam a segurança do tráfego de dados durante o uso dos meios digitais e também formas adequadas de contratação de serviços via telefone para evitar golpes. Outro viés da campanha será a frente preventiva, que visa orientar e esclarecer dúvida dos idosos quantos aos métodos para evitar golpes e fraudes no comércio eletrônico. O projeto também fixa que deve ocorrer um dia de palestra sobre o tema no Centro de Convivência do Idoso.

(Com CMFI)