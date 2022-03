Fronteira: AVIÃO CAI PRÓXIMO À ITAIPU, NA DIVISA ENTRE DE BRASIL E PARAGUAI; PILOTOS DESAPARECEM

Um avião de matrícula boliviana caiu neste sábado, 5 de março, em um milharal no distrito de Mbaracayú, no Departamento do Alto Paraná, no Paraguai, que fica bem próximo ao Rio Paraná e à Represa de Itaipu na fronteira com o Brasil, pouco ao Norte de Foz do Iguaçu.

Segundo o jornal NTU, a aeronave, um monomotor de pequeno porte, acabou com sua fuselagem completamente queimada em decorrência do incêndio que eclodiu após o acidente.

Segundo a polícia local, os tripulantes fugiram ao serem resgatados por pessoas em uma caminhonete. A ocorrência foi registrada por volta da 06h15 do sábado, e o milharal fica localizado a cerca de 8 quilômetros da Rota 07 Py (antiga Super Rodovia).

Ainda não há conhecimento de mais informações sobre qual teria sido o problema que levou à queda da aeronave e nem sobre a identidade ou o paradeiro dos tripulantes e das pessoas que os resgataram.

A polícia não descarta a hipótese de que o avião era utilizado para atos ilícitos entre a Bolívia e o Paraguai.

(Com AEROIN)